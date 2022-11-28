Риге должно хватить средств на уборку улиц от снега

Сейчас нет признаков того, чтоб средств на уборку улиц в зимнее время может не хватить, заявил в эфире программы "900 секунд" телеканала TV3 исполнительный директор Риги Янис Ланге, сообщает агентство LETA.

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По словам Ланге, первая снежная неделя с точки зрения уборки прошла адекватно, о чем свидетельствует то, что больших пробок на улицах не было. Ланге акцентировал, что денег на уборку улиц должно хватить.

Исполнительный директор столицы напомнил, что самоупрвление приняло решение о переходе на централизованную уборку улиц в течение трех лет. В этом сезоне такая система вводится в историческом центре города. Ланге пояснил, что такая такая система очистки тротуаров означает, что самим жителям остается убирать дворы и сбивать сосульки. На домашней странице самоуправления можно узнать точно, какие улицы должны чистить сами жители, а какие прибирает самоуправление.

Говря об использовании соли, Ланге акцуентировал, что все еще ведется разъяснительная работа, в ходе которой рассказывают, что нельзя использовать для посыпания улиц чистую соль, а можно — смесь, в которой соль составляет не более 20%. Также используется крошка.

Как уже сообщалос, что на уборку тротуаров в центре Риги на зиму самоуправление зарезервировало 650 тыс евро.

В этом году до 31 декабря в бюджете запланировано 150 000 евро, а на следующий год — 500 000 евро, однако расходы на уборку тротуаров будут зависеть от количества снега.

Ланге напомнил, что Рижское самоуправление планирует в течение трех лет перейти на централизованную уборку тротуаров зимой.

Этой зимой планируется централизованная уборка тротуаров в историческом центре Риги. В историческом центре примерно треть площади будет убирать Управление благоустройства Рижской думы, остальную часть будут убирать две компании.

По словам Ланге, заключены договоры с SIA Clean R и SIA Hagberg об уборке тротуаров.

Как сообщил исполнительный директор Риги, для облегчения механизированной уборки тротуаров количество парковочных мест, расположенных на тротуарах, будет постепенно сокращаться.