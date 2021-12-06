Ригу продолжают чистить от снега: вывезено более 1800 кубометров

В выходные в Риге проходила чистка улиц всех категорий от снега. Поскольку ночью температура воздуха составила -17 градусов, улицы посыпали смесью из песка и соли, которая в мороз работает эффективнее солевой жидкости. Об этом сообщили в Рижской думе.

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Были вычищены и улицы 3-й категории — маленькие улочки микрорайонов, где в отдельных местах задачу усложняли припаркованные автомобили жителей. Сегодня, 6 декабря, планируется снова отправиться на эти улицы и повторно провести чистку снега с помощью техники поменьше. Между тем, на улицах, куда по-прежнему невозможно попасть, будут размещены дорожные знаки о запрете стоянки транспортных средств и их эвакуации.

Как указали в Рижском самоуправлении, самое большое количество снега на выходных было вывезено из Вецриги и с площади Бривибас, а также со столичных остановок. Сегодня продолжится вывезение снега с велодорожек. Внимание уделяется и чистке пешеходных переходов, уборка которых во многих местах производится вручную.

Общая длина очищаемых улиц — 1021 километр. В целом снег убирают с 1737 рижских улиц, которые разделены на три разные категории.

Приоритетом является уборка магистралей, мостов и путепроводов, а также улиц, по которым курсирует общественный транспорт. Немаловажна и чистка велосипедной инфраструктуры, за которой следуют улицы меньшего значения — они расположены в микрорайонах.

Главной задачей является обеспечение возможности проезда по улицам. Как сообщили в Рижской думе, следует иметь в виду, что в условиях интенсивного снегопада значительное количество снега может снова выпасть через очень короткое время, в том числе вскоре после очистки проезжей части. Также во время метели на дорогах могут образоваться сугробы.

В свою очередь, когда снегопад прекратился, магистрали, мосты, путепроводы, велодорожки и линии общественного транспорта должны быть очищены от снега в течение трех часов. На очистку улиц 2-й категории выделяется четыре часа.

Также муниципальное предприятие Rīgas satiksme на выходных убрало снег с автостоянок, работа велась и днем, и ночью. До 6 декабря с парковок было в целом вывезено более 1800 кубометров снега — это около 121 грузовых прицепа. В целом компания обслуживает более 6000 автостоянок. Сначала от снега были очищены парковки в Вецриге, а после — в остальной части столицы.

Rīgas satiksme убрало снег с примерно 1600 остановок общественного транспорта.

Тем временем для того, чтоб движение было безопасным, Рижская дума призывает водителей своевременно планировать маршруты и быть особенно осторожными, соблюдая большую дистанцию с едущим впереди автомобилем. Во время снегопада следует выбирать соответствующую покрытию улиц скорость.

Управляющие компании и жители могут вывезти снег на очищенные территории в Риге — на улицу Лидлаука и в два места на улице Ритаусмас.

Перед вывозом снега необходимо отправить информацию об этом на электронную почту ptl@riga.lv, указав номер регистрации автомобиля, имя и фамилию или название коммерсанта, а также объем вывозимого снега.