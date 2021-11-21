Ригу с рабочим визитом посетит премьер-министр Польши

Сегодня Ригу посетит с рабочим визитом премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Он встретится с премьер-министром Латвии Кришьянисом Кариньшем, а далее отправится в Литву и Эстонию для встречи с главами правительств этих стран, сообщает LETA.

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Как сообщил пресс-секретарь премьер-министра Латвии Сандрис Сабаев, на встрече в Риге планируется обсудить текущую ситуацию на внешней границе Евросоюза с Белоруссией и вопросы региональной безопасности. Встреча планируется в 14.00

Моравецкий заявил в "Facebook", что геополитическая ситуация в настоящее время очень серьезна и требует большой дипломатической работы, учитывая, что в Белоруссии все еще находится большое количество мигрантов с Ближнего Востока, пытающихся через границу с Польшей попасть в Европейский союз.

"Поэтому я собираюсь совершить поездку в несколько европейских стран, чтобы поговорить об этом геополитическом кризисе, спровоцированном действиями [белорусского лидера] Александра Лукашенко", - написал он.

На пресс-конференции в Таллине Моравецкий заявил, что нелегалов с Ближнего Востока используют как живой щит, искусственно нагнетается энергетический кризис. "Это гибридная война, давление на восточную границу ЕС нарастает", - считает Моравецкий. Об этом пишет Интерфакс.

Особую тревогу у него вызывает ситуация на границе с Белоруссией, где, как считает польский премьер, "деятельность белорусских военных может привести к обострению ситуации".

По его словам, власти Белоруссии все еще препятствуют находящимся на границе гражданам Ирака и других ближневосточных стран вернуться на родину, а военные призывают их с ножами нападать на польских пограничников.

По мнению польского премьера, кризис с мигрантами ближневосточных стран на границе с Белоруссией стал крупнейшей попыткой дестабилизировать Европу за последние 30 лет.

В Евросоюзе обвиняют Белоруссию в том, что именно она создала хаос близ границ ЕС. Страны Балтии возлагают на Минск ответственность за организацию потоков мигрантов и называют это "гибридной агрессией". Той же позиции придерживается и Еврокомиссия.