Ригу ждут работы по замене асфальтового покрытия на 39 объектах — мостах, путепроводах, улицах (+список объектов)
Foto: LETA

В этом сезоне в Риге пройдут самые масштабные за последние годы работы по смене покрытия проезжих частей, повышению безопасности движение на более чем десяти мостах и путепроводах, в также на 30 участках улиц.

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В предварительном списке ремонтируемых объектов — мосты, путепроводы и улицы, в том числе, дороги с очень интесивным движением:

  • 1.Путепровод через железную дорогу на Юрмалас гатве
  • 2.Эстакада Вантового моста на правом берегу
  • 3.Кипсальский участок Вантового моста
  • 4.Мост через протоку Киливейна на улице Буру
  • 5.Мост через канал Зунды на Баласта дамбис
  • 6.Мост через Саркандаугаву на Кундзиньсале
  • 7.Въезд на Островной мост (с улицы Краста на мост, эстакада Nr.5)
  • 8. Земитанский мост (местами)
  • 9.Путепровод через железную дорогу на Густава Земгала гатве
  • 10.Мост через Саркандаугаву на Ганибу дамбис
  • 11.Участок улицы Калнциема от улицы Слокас до улицы Мелнсила
  • 12. Участок улицы Кр. Валдемара от границы реконструкции до улицы Слокас
  • 13. Улица Буллю, на участке от переезда до улицы Клейсту
  • 14. Улица Ратсупитес, на участке от улицы Клейсту до Института микробиологии
  • 15. Улица Маскавас напротив Румбулы в обоих направлениях
  • 16. Улица Маскавас у границ города в обоих направлениях
  • 17. Улица Маскавас в направлении центра возле улицы Икшкилес
  • 18. Улица Тайсна от улицы Абелю до улицы Яногу
  • 19. Улица Яногу от улицы Тайснас до 29-й линии
  • 20. Улица Лиелирбес (по участкам)
  • 21. Карля Улманя гатве от улицы Лиелирбес до границы города
  • 22. Виенибас гатве от улицы Озолциема до границы города
  • 23. Перекресток улиц Лапу и Нометню
  • 24. Улица Бариню от улицы Эдуарда Смильгя до Агенскалнского рынка
  • 25. Участок набережной 11 ноября между домами Nr. 31 и Nr.39
  • 26. Набережная 11 ноября под Каменным мостом (4 участка);
  • 27. Перекресток набережной за Железнодорожным мостом
  • 28. Перекресток улицы 13 января и улицы Прагас (1-я полоса)
  • 29. Улица 13 января у магазина Stockmann
  • 30. Улица Твайка от улицы Аптиекас до Ганибу дамбис
  • 31. Яунциема гатве от поворота на Царникаву до отдельных мест улицы Рудзу
  • 32. Яунциема гатве до улицы Межвиду до здания Nr.206a
  • 33. Ганибу дамбис от улицы Дамбья до Саркандаугавского моста
  • 34. Улица Дунтес от железнодорожного виадука в отдельных местах
  • 35. Улица Ропажу у здания Nr.136 от улицы Райскума до 2-го въезда во двор
  • 36. Улица Бикерниеку на участке от улицы Лиелвардес до улицы Иерикю
  • 37. Улица Иерикю на участке от улицы Бикерниеку до улицы Лиелвардес
  • 38. Улица Сенчу на участке от здания по улице Сенчу Nr. 4 до улицы Миера
  • 39. Улица Дзелзавас на участке от улицы Улброкас до улицы Лиелвардес.

О времени проведения конкретных ремонтных работ, а также связаных с этим изменениях в организации движения, информация будет предоставляться отдельно. Список подлежащих ремонту объектов может меняться с учетом процесса согласования с теми, кто отвечает за коммуникации, а также с непредвиденными ситуациями. Работы будут проводиться согласно существующим договорам Департамента сообщения Рижской думы о содержании улиц.

В столице планируется заасфальтировать около 120 000 квадратных метров проезжей части, на что будет выделено более четырех миллионов евро.

"Нам важно реализовать и завершить большие инфраструктурные проекты такие, как, например, путепровод Скулте, Восточная магистраль и мост Брасы. Также важно вкладывать средства в содержание и улучшение асфальтового покрытия уже существующей транспортной инфраструктуры Риги — на улицах, мостах, путепроводах. Впереди большая работа, но уже сегодня, после того, как будкет произведена работа на 40 объектах по всей Риге, каждый горожанин и гость города почувствует, как улучшилось качество асфальтового покрытия", — сказал вице-мэр Риги Вилнис Кирсис ("Новое Единство"), курирующий вопросы сообщения и развития.

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