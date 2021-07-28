Ригу ждут работы по замене асфальтового покрытия на 39 объектах — мостах, путепроводах, улицах (+список объектов)

В этом сезоне в Риге пройдут самые масштабные за последние годы работы по смене покрытия проезжих частей, повышению безопасности движение на более чем десяти мостах и путепроводах, в также на 30 участках улиц.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В предварительном списке ремонтируемых объектов — мосты, путепроводы и улицы, в том числе, дороги с очень интесивным движением:

1.Путепровод через железную дорогу на Юрмалас гатве

2.Эстакада Вантового моста на правом берегу

3.Кипсальский участок Вантового моста

4.Мост через протоку Киливейна на улице Буру

5.Мост через канал Зунды на Баласта дамбис

6.Мост через Саркандаугаву на Кундзиньсале

7.Въезд на Островной мост (с улицы Краста на мост, эстакада Nr.5)

8. Земитанский мост (местами)

9.Путепровод через железную дорогу на Густава Земгала гатве

10.Мост через Саркандаугаву на Ганибу дамбис

11.Участок улицы Калнциема от улицы Слокас до улицы Мелнсила

12. Участок улицы Кр. Валдемара от границы реконструкции до улицы Слокас

13. Улица Буллю, на участке от переезда до улицы Клейсту

14. Улица Ратсупитес, на участке от улицы Клейсту до Института микробиологии

15. Улица Маскавас напротив Румбулы в обоих направлениях

16. Улица Маскавас у границ города в обоих направлениях

17. Улица Маскавас в направлении центра возле улицы Икшкилес

18. Улица Тайсна от улицы Абелю до улицы Яногу

19. Улица Яногу от улицы Тайснас до 29-й линии

20. Улица Лиелирбес (по участкам)

21. Карля Улманя гатве от улицы Лиелирбес до границы города

22. Виенибас гатве от улицы Озолциема до границы города

23. Перекресток улиц Лапу и Нометню

24. Улица Бариню от улицы Эдуарда Смильгя до Агенскалнского рынка

25. Участок набережной 11 ноября между домами Nr. 31 и Nr.39

26. Набережная 11 ноября под Каменным мостом (4 участка);

27. Перекресток набережной за Железнодорожным мостом

28. Перекресток улицы 13 января и улицы Прагас (1-я полоса)

29. Улица 13 января у магазина Stockmann

30. Улица Твайка от улицы Аптиекас до Ганибу дамбис

31. Яунциема гатве от поворота на Царникаву до отдельных мест улицы Рудзу

32. Яунциема гатве до улицы Межвиду до здания Nr.206a

33. Ганибу дамбис от улицы Дамбья до Саркандаугавского моста

34. Улица Дунтес от железнодорожного виадука в отдельных местах

35. Улица Ропажу у здания Nr.136 от улицы Райскума до 2-го въезда во двор

36. Улица Бикерниеку на участке от улицы Лиелвардес до улицы Иерикю

37. Улица Иерикю на участке от улицы Бикерниеку до улицы Лиелвардес

38. Улица Сенчу на участке от здания по улице Сенчу Nr. 4 до улицы Миера

39. Улица Дзелзавас на участке от улицы Улброкас до улицы Лиелвардес.

О времени проведения конкретных ремонтных работ, а также связаных с этим изменениях в организации движения, информация будет предоставляться отдельно. Список подлежащих ремонту объектов может меняться с учетом процесса согласования с теми, кто отвечает за коммуникации, а также с непредвиденными ситуациями. Работы будут проводиться согласно существующим договорам Департамента сообщения Рижской думы о содержании улиц.

В столице планируется заасфальтировать около 120 000 квадратных метров проезжей части, на что будет выделено более четырех миллионов евро.

"Нам важно реализовать и завершить большие инфраструктурные проекты такие, как, например, путепровод Скулте, Восточная магистраль и мост Брасы. Также важно вкладывать средства в содержание и улучшение асфальтового покрытия уже существующей транспортной инфраструктуры Риги — на улицах, мостах, путепроводах. Впереди большая работа, но уже сегодня, после того, как будкет произведена работа на 40 объектах по всей Риге, каждый горожанин и гость города почувствует, как улучшилось качество асфальтового покрытия", — сказал вице-мэр Риги Вилнис Кирсис ("Новое Единство"), курирующий вопросы сообщения и развития.

По этой ссылке — полная версия карты