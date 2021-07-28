Ригу ждут работы по замене асфальтового покрытия на 39 объектах — мостах, путепроводах, улицах (+список объектов)

В этом сезоне в Риге пройдут самые масштабные за последние годы работы по смене покрытия проезжих частей, повышению безопасности движение на более чем десяти мостах и путепроводах, в также на 30 участках улиц.
В предварительном списке ремонтируемых объектов — мосты, путепроводы и улицы, в том числе, дороги с очень интесивным движением:
- 1.Путепровод через железную дорогу на Юрмалас гатве
- 2.Эстакада Вантового моста на правом берегу
- 3.Кипсальский участок Вантового моста
- 4.Мост через протоку Киливейна на улице Буру
- 5.Мост через канал Зунды на Баласта дамбис
- 6.Мост через Саркандаугаву на Кундзиньсале
- 7.Въезд на Островной мост (с улицы Краста на мост, эстакада Nr.5)
- 8. Земитанский мост (местами)
- 9.Путепровод через железную дорогу на Густава Земгала гатве
- 10.Мост через Саркандаугаву на Ганибу дамбис
- 11.Участок улицы Калнциема от улицы Слокас до улицы Мелнсила
- 12. Участок улицы Кр. Валдемара от границы реконструкции до улицы Слокас
- 13. Улица Буллю, на участке от переезда до улицы Клейсту
- 14. Улица Ратсупитес, на участке от улицы Клейсту до Института микробиологии
- 15. Улица Маскавас напротив Румбулы в обоих направлениях
- 16. Улица Маскавас у границ города в обоих направлениях
- 17. Улица Маскавас в направлении центра возле улицы Икшкилес
- 18. Улица Тайсна от улицы Абелю до улицы Яногу
- 19. Улица Яногу от улицы Тайснас до 29-й линии
- 20. Улица Лиелирбес (по участкам)
- 21. Карля Улманя гатве от улицы Лиелирбес до границы города
- 22. Виенибас гатве от улицы Озолциема до границы города
- 23. Перекресток улиц Лапу и Нометню
- 24. Улица Бариню от улицы Эдуарда Смильгя до Агенскалнского рынка
- 25. Участок набережной 11 ноября между домами Nr. 31 и Nr.39
- 26. Набережная 11 ноября под Каменным мостом (4 участка);
- 27. Перекресток набережной за Железнодорожным мостом
- 28. Перекресток улицы 13 января и улицы Прагас (1-я полоса)
- 29. Улица 13 января у магазина Stockmann
- 30. Улица Твайка от улицы Аптиекас до Ганибу дамбис
- 31. Яунциема гатве от поворота на Царникаву до отдельных мест улицы Рудзу
- 32. Яунциема гатве до улицы Межвиду до здания Nr.206a
- 33. Ганибу дамбис от улицы Дамбья до Саркандаугавского моста
- 34. Улица Дунтес от железнодорожного виадука в отдельных местах
- 35. Улица Ропажу у здания Nr.136 от улицы Райскума до 2-го въезда во двор
- 36. Улица Бикерниеку на участке от улицы Лиелвардес до улицы Иерикю
- 37. Улица Иерикю на участке от улицы Бикерниеку до улицы Лиелвардес
- 38. Улица Сенчу на участке от здания по улице Сенчу Nr. 4 до улицы Миера
- 39. Улица Дзелзавас на участке от улицы Улброкас до улицы Лиелвардес.
О времени проведения конкретных ремонтных работ, а также связаных с этим изменениях в организации движения, информация будет предоставляться отдельно. Список подлежащих ремонту объектов может меняться с учетом процесса согласования с теми, кто отвечает за коммуникации, а также с непредвиденными ситуациями. Работы будут проводиться согласно существующим договорам Департамента сообщения Рижской думы о содержании улиц.
В столице планируется заасфальтировать около 120 000 квадратных метров проезжей части, на что будет выделено более четырех миллионов евро.
"Нам важно реализовать и завершить большие инфраструктурные проекты такие, как, например, путепровод Скулте, Восточная магистраль и мост Брасы. Также важно вкладывать средства в содержание и улучшение асфальтового покрытия уже существующей транспортной инфраструктуры Риги — на улицах, мостах, путепроводах. Впереди большая работа, но уже сегодня, после того, как будкет произведена работа на 40 объектах по всей Риге, каждый горожанин и гость города почувствует, как улучшилось качество асфальтового покрытия", — сказал вице-мэр Риги Вилнис Кирсис ("Новое Единство"), курирующий вопросы сообщения и развития.
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