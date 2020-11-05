Rimi в "Детском мире" пришлось заменить всех сотрудников из-за коронавируса

У трех работников магазина Rimi в торговом центре "Детский мир" в Риге выявлен коронавирус. Все остальные работники как контактные лица отправлены в самоизоляцию. Информацию порталу Delfi подтвердила представитель Rimi Latvia Регина Икала.

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2 ноября все помещения магазина были продезинфицирована, а работников временно заменили другими. До этого они работали в других магазинах Rimi и не контактировали с заболевшими.

Икала заверила, что руководство торгового центра и другие коммерсанты в курсе произошедшего.