Римшевича могут лишить иммунитета члена Европейского центрального банка уже 30 ноября

На следующей неделе Европейский суд (EST) вынесет вердикт о лишении иммунитета члена Управляющего совета Европейского центрального банка бывшего главы Банка Латвии Илмара Римшевича. Это подтвердил заместитель Римшевича Мартиньш Квепс, сообщает агентство LETA.

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В 2018 году Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) задержало Илмарса Римшевича и предпринимателя Мариса Мартинсонса в связи с обвинением в взяточничестве и потворствованию взятничеству.

В 2010 году один из акционеров обратился к Римшевичу с просьбой помочь в вопросах, связанных с Комиссия рынка финансов и капитала (КРФК) — в обмен Римшевичу якобы предложили поезду на Камчатку и деньги, банкир запросил 500 тысяч евро.

KNAB стало известно о "сделке", когда персоны, фигурирующие в деле как подозреваемые во взяточничестве, добровольно обратились с заявлением о произошедшем в правоохранительные органы. Обоих освободили от уголовной ответственности. Римшевич многократно отрицал свою вину.

Известно, что Римшевич не смог выполнить обещание в полной мере, поэтому якобы получил только часть взятки — 250 тысяч евро. По мнению Генпрокуратуры, Римшевич использовал деньги, чтобы приобрести недвижимость на предприятие, затем он тайно стал совладельцем.