Ринкевич: для ограничения Covid-19 нужно пересмотреть систему ВНЖ

Для ограничения распространения Covid-19 нужно пересмотреть систему видов на жительство (ВНЖ), заявил на внеочередном заседании правительства министр иностранных дел Эдгар Ринкевич.
Он назвал мягкими предложения Минздрава об усилении ограничений, а также информировал о статистике ввозных случаев Covid-19, особенно из России и Белоруссии, где заболеваемость по-прежнему высока.
По словам министра, большинство граждан этих стран въезжают в Латвию по рабочим визам, например, 39% виз выданы морякам.
"Мы и в период чрезвычайного положения пускали в Латвию людей с ВНЖ. Я не уверен, что они сидят две недели на самоизоляции", — сказал министр, добавив, что этот вопрос стоило бы обсудить.