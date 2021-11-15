Ринкевич: ЕС договорился о новом пакете санкций против Беларуси. В него могут войти авиакомпании
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Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич сообщил агентству LETA, что сегодня на заседании Совета по иностранным делам Европейского Союза достигнута политическая договоренность о применении пятого пакета санкций в отношении Беларуси.

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Он также подчеркнул, что более подробное решение о введении санкций будет опубликовано в ближайшие дни. По словам министра, в настоящее время юридически подготовлена ​​основа решения и обсужден шестой пакет санкций в случае продолжения миграционного давления или "гибридной войны", проводимой авторитарным режимом Александра Лукашенко.

"Есть политическое осознание того, что мы продвигаемся вперед с пятым пакетом санкций. По техническим причинам я пока не могу дать более подробное описание санкций, но ожидается, что пятый пакет санкций будет включать белорусских чиновников, а также компании, в том числе авиационные, которые участвуют в организации этого процесса", — сказал Ринкевич.

Министр также подчеркнул, что речь шла как об авиационной инфраструктуре Беларуси, так и об авиакомпаниях третьих стран, которые и дальше будут участвовать в организации миграционного потока. Глава МИД обратил внимание на то, что несколько авиакомпаний третьих стран уже заявили, что не станут доставлять в Минск граждан определенных стран. Однако, как подчеркнул Ринкевич, итоговое решение будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация на белорусской границе в ближайшие дни и недели.

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