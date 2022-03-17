Ринкевич: ЕС разрабатывает дополнительный пакет санкций в отношении России и Беларуси

В Европейском союзе (ЕС) разрабатываются дополнительные пакеты санкций против России и Беларуси, заявил в передаче "В точке пересечения" на Латвийском радио 1 министр иностранных дел Эдгар Ринкевич.

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Он пояснил, что все российские банки еще не отключены от системы SWIFT, а также дополнительно могут быть наложены санкции на торговлю и покупку криптовалюты и заход российских судов в порты ЕС.

Кроме того, как подчеркнул министр, необходимы все санкции, наложенные на Россию, адаптировать и для Беларуси. Таким образом, снизится возможность правительства РФ обойти определенные санкции.

Ринкевич напомнил, что очень важно проверять соблюдение санкций, поэтому необходимо создать специальные служебные группы, которые будут следить за тем, не получают ли по-прежнему подсанкционные лица доход от собственности или предприятий в Европе или других странах, где они находятся под санкциями.

Комментируя усиление санкций стран Балтии в отношении России и Беларуси, Ринкевич пояснил, что необходимо всему ЕС договориться об общих санкциях, поскольку только тогда можно гарантировать не только декларативность, но и эффективность санкций.

После прекращения военных действий нужно будет тщательно подумать над тем, следует ли отменять санкции, какие санкции отменять, чтобы это не привело к возобновлению конфликта со стороны агрессора, отметил политик.

Ринкевич считает, что это отличный момент для уменьшения зависимости Латвии и Европы от российского газа и нефти, а также для сокращения сотрудничества местных предприятий с российскими компаниями или бизнесменами.

По словам министра, к сожалению, нынешняя ситуация все больше свидетельствует о том, что Совет безопасности ООН в 21-м веке уже не в состоянии выполнять свои функции. Например, на данный момент совет не в силах действовать против военных действий России, поскольку РФ является одной из пяти постоянных государств-членов, имеющих право вето на любое решение.

Ринкевич отметил, что пытается реально смотреть на текущую ситуацию. За четыре недели выявились определенные факторы: надежды российских властей на то, что это будет быстрая военная операция, не оправдались, санкции оказали негативное влияние, но резко не меняют поведение российского правительства, а военные действия РФ на Украине станут жестче, считает политик.

Также политик напомнил о стратегии действий ЕС и НАТО, которая в этой военной ситуации состоит из трех элементов — помощи Украине, обсуждения будущих санкций и усиления присутствия НАТО в странах ЕС, особенно в странах Балтии.

Нынешнюю ситуацию конфликта Ринкевич называет второй холодной войной и считает, что это только начало более широкого конфликта. По оценке министра, текущая ситуация в России все больше мотивирует ЕС становиться более активным геополитическим игроком.