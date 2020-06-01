Ринкевич: к 15 июня большая часть Европы может снова стать "свободной для путешествий"

Уже до 15 июня значительная часть Европы может стать "свободной для путешествий" — правительства стран разрешат свободное перемещение и не будут требовать соблюдения 14-дневной самоизоляции после пересечения границы. Такое предположение, как сообщает LETA, в эфире телеканала TV3 сделал министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич.

Помимо этого, политик отметил, что в середине июня Евросоюз рассмотрит вопрос об открытии или неоткрытии границ с третьими странами. Однако прогнозы по вопросу путешествий за пределы ЕС Ринкевич пока не делает.

Глава МИД Латвии пояснил, что для того, чтобы совместить свободу перемещения по ЕС и безопасность жителей, разработано требование для стран, которые хотят открыть свои границы: не более 15 случаев заболевания Covid-19 на 100 000 жителей. В связи с этим правительство Латвии уже завтра может принять решение о более масштабном открытии границ: если сейчас разрешено выезжать в Литву и Эстонию без соблюдения 14-дневной самоизоляции по возвращении, то вскоре число таких стран может вырасти.

Однако Ринкевич призвал понять, что ситуация с Covid-19 может меняться очень быстро, поэтому возможны ситуации, когда список "невъездных" стран может вдруг поменяться или будет возвращено требовании о двух неделях самоизоляции для вернувшихся.