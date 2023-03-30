Ринкевич: Латвия готова поставлять миру свои 5G устройства

Латвия готова поставлять другим странам устройства 5G, разработанные и произведенные полностью в Латвии, стране НАТО. Об этом заявил министр иностранных дел Эдгар Ринкевич на встрече с заместителем госсекретаря США Венди Шерман в Вашингтоне.

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Ринкевич встретился с Шерман, чтобы обсудить двухстороннее сотрудничество Латвии и США, особенно в сфере IT и энергетики. Партнеры обсудили также готовящийся саммит НАТО в Вильнюсе, поддержку Украины и политику безопасности в регионе.

Ринкевич поблагодарил администрацию президента США за способствование безопасной разработке, производству и распространение технологии 5G и сказал, что Латвия готова поставлять миру произведенные ею 5G-устройства.

Министр также поблагодарил Шерман за присутствие американских военных в Балтии и заверил, что Латвия готова увеличить контингент союзников и увеличить оборонный бюджет до 2,5% от ВВП к 2025 году и до 3% к 2027 году.