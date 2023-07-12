Ринкевич: Латвия "не опустит руки" и продолжит бороться за вступление Украины в НАТО

Хотя на саммите НАТО в Вильнюсе не удалось договориться о четкой дорожной карте вступления Украины в альянс, Латвия "не опустит руки" и продолжит делать все, чтобы это произошло в будущем, заявил в интервью передаче "900 секунд" на телеканале TV3 президент Эдгар Ринкевич.

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Он напомнил, что уже были случаи, когда изначально договоренность о поставках оружия или боеприпасов в Украину казалась невозможной, но в итоге в результате упорной и настойчивой работы принимаются выгодные для Украины решения.

Это может потребовать времени и даже публичных скандалов, но Латвия сделает все, чтобы добиться максимальной поддержки Украины, подтвердил Ринкевич. "Не получилось сегодня, будем работать, чтобы как можно скорее получилось", — пообещал президент.

Он признал, что "не очень четкая договоренность саммита НАТО о том, что Украина когда-нибудь станет членом НАТО, когда это позволят соответствующие условия, дает России некоторую надежду на истощение Украины, но вместе с тем задача Латвии будет заключаться в еще более сильной борьбе за поставки оружия и боеприпасов, что уже не так просто, как было в начале.

Ринкевич признал, что державы НАТО "надули губы" в адрес стран Балтии и спрашивают, почему мы такие громкие, но мы продолжим такими быть.

Как сообщалось ранее, лидеры стран-членов НАТО во вторник в Вильнюсе договорились, что Украину пригласят присоединиться к альянсу, когда будут выполнены соответствующие условия. Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что лидеры стран-членов НАТО снова подтвердили, что Украина войдет в альянс, и согласились отказаться от требования плана действий по членству.