Ринкевич: Латвия окажет поддержку пострадавшим в пожарах в Австралии

Латвия окажет поддержку пострадавшим в масштабных пожарах в Австралии, заявил в Twitter министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич. "Мы выражаем глубокие соболезнования жертвам этой ужасной трагедии, мы окажем помощь жертвам через австралийский Красный Крест", — написал политик.

#Latvia expresses solidarity with #Australia over devastating #AustralianBushfire, we offer our deep condolences to the families of victims of this terrible tragedy, we will provide assistance to disaster victims via @RedCrossAU — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) January 6, 2020





Лесные пожары бушуют в Австралии с сентября. Пламенем охвачено свыше 5,5 млн гектаров. Распространению огня способствуют высокая температура и сильный ветер. По последним данным, в пламени погибли как минимум 23 человека и сгорели 1500 домов.

Между тем метеорологи уже предупредили, что ждать улучшения погодных условий в ближайшие дни не следует: температуры достигают 40-градусной отметки, влажность воздуха не превышает 10 процентов. За ночь зона пожаров успевает продвинуться вперед приблизительно на 30 километров.