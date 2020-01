Ринкевич: Латвия окажет поддержку пострадавшим в пожарах в Австралии

Латвия окажет поддержку пострадавшим в масштабных пожарах в Австралии, заявил в Twitter министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич. "Мы выражаем глубокие соболезнования жертвам этой ужасной трагедии, мы окажем помощь жертвам через австралийский Красный Крест", — написал политик.

#Latvia expresses solidarity with #Australia over devastating #AustralianBushfire, we offer our deep condolences to the families of victims of this terrible tragedy, we will provide assistance to disaster victims via @RedCrossAU