Ринкевич: мы должны достичь договоренности о постоянном оборонном присутствии НАТО в странах Балтии
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До саммита НАТО в Мадриде в конце июня этого года необходимо договориться об установлении постоянного оборонного присутствия в странах Балтии. Такую позицию выразил министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич сегодня во время встречи с министром обороны Испании Маргаритой Роблес Фернендес.

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Как проинформировало агентство LETA МИД, в ходе встречи собеседники обсудили актуальные вопросы политики обороны и безопасности, в частности войну России на Украине и предстоящий этим летом саммит НАТО в Мадриде.

В ходе беседы Ринкевич поблагодарил Испанию за участие в боевой группе расширенного присутствия НАТО в Латвии и за регулярное участие страны в операции воздушного патрулирования НАТО в странах Балтии.

Говоря о предстоящем саммите НАТО в Мадриде 29 и 30 июня этого года, Ринкевич заявил, что важнейшей задачей саммита будет утверждение Стратегической концепции НАТО.

"Обеспечение евроатлантической безопасности должно оставаться основной задачей Североатлантического альянса. Укрепление сдерживания и обороны НАТО требует реализации Евроатлантической концепции обороны и сдерживания, разработки планов обороны и введения новой структуры сил НАТО. Мы также рассчитываем, что к моменту саммита НАТО мы достигнем договоренности об установлении постоянного оборонного присутствия в странах Балтии, поскольку это является необходимостью в текущей ситуации с безопасностью", — подчеркнул Ринкевич.

Министр иностранных дел заявил, что следует приветствовать вступление Финляндии и Швеции в НАТО и что этот шаг значительно улучшит ситуацию с безопасностью в Европе. НАТО также должно продолжать уделять внимание двум основным угрозам: вызовам России и борьбе с терроризмом.

По мнению латвийских политиков, внимание Североатлантического альянса должно быть сосредоточено на глобальной повестке дня НАТО, которая включает такие вопросы, как Китай, технологии и изменение климата.

Министр выразил уверенность, что для европейских союзников важно продолжать инвестировать в укрепление обороноспособности, поэтому Латвия намерена увеличить оборонный бюджет до 2,5% от ВВП.

Чиновники также обсудили поддержку Украины. Ринкевич высоко оценил готовность Испании удвоить военную помощь Украине.

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