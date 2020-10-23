Ринкевич находится на карантине после встречи с главой МИДа Словении
Foto: DELFI

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич отправился на карантин после встречи с главой МИДа Словении Анже Логаром, у которого после возвращения из поездки по странам Балстии констатировали Covid-19.

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"Мы связались с Центром профилактики и контроля заболеваний и принимаем все необходимые меры. Поскольку я признан контактным лицом, я буду на карантине и буду выполнять свои обязанности удаленно", — говорится в заявлении министра в социальной сети Twitter.

Похожее сообщение оставил в соцсети и пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Латвии Янис Бекерис, который был в составе делегации во время визита главы МИДа Словении.

Как и Эдгар Ринкевич, Бекерис признан контактным лицом и, согласно правилам, направлен на карантин и удаленную работу.

Ранее уже сообщалось, что Анже Логар в четверг вернулся к себе на родину после визита в страны Балтии, где встречался со своими коллегами из Латвии, Литвы и Эстонии. Заражение Covid-19 у него констатировали после очередной проверки, однако никаких симптомов заболевания у министра нет.

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LETA

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LETA

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Центр профилактики и контроля заболеваний Twitter Эдгар Ринкевич
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