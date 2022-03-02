Ринкевич не исключает возможности введения ограничений для российских судов в водах ЕС
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Министр иностранных дел Эдгар Ринкевич не исключает возможности, что будет принята договоренность стран об ограничении плавания российских судов в территориальных водах ЕС.

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В программе "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении министр заявил, что Латвия выступает за введение всех санкций и против Белоруссии.

"Если в Белоруссии не будет столь же мощного санкционного режима, то будут всевозможные попытки России его обойти", — сказал министр.

По его словам, события развиваются очень стремительно, и невозможно было еще пару недель назад предполагать, что ЕС и США могут принять столь радикальные решения. Что касается возможностей ограничения судоходства, то, по словам главы МИД, важно, чтобы это было общеевропейским решением.

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