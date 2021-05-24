Ринкевич: необходимо оценить возможность прекратить использовать белорусское воздушное пространство

Европейский союз должен оценить возможность отказаться от использования белорусского воздушного пространства для авиасообщения, в эфире LTV сообщил министр иностранных дел Эдгарс Ринкевич (Новое Единство).

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Ринкевич указал, что лидеры ЕС планируют обсудить инцидент с вынужденной посадкой самолета в Минске. По мнению министра, ЕС должен оценить возможность отказаться от использования белорусского воздушного пространства, а также оценить, насколько безопасно летать в Беларусь. Ринкевич считает, что необходимо ввести запрет на полеты белорусской национальной авиакомпании в ЕС.

Политик подчеркнул, что во вчерашней ситуации под угрозой были все пассажиры самолета. Реагируя на это, необходимо думать о более широких санкциях против Беларуси. Сейчас поступает много противоречивой информации об инциденте, поэтому Ринкевич прогнозирует, что “более ясная картина” может появиться в ближайшие дни.

Как уже сообщалось, самолет Ryanair, в котором летел оппозиционный блогер Роман Протасевич, совершил экстренную посадку в Минске из-за сообщения о минировании лайнера, которое впоследствии оказалось ложным. Самолет по личному приказу Александра Лукашенко сопровождал истребитель. Протасевич был задержан в аэропорту Минска.