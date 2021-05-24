Ринкевич: необходимо оценить возможность прекратить использовать белорусское воздушное пространство
Foto: LETA

Европейский союз должен оценить возможность отказаться от использования белорусского воздушного пространства для авиасообщения, в эфире LTV сообщил министр иностранных дел Эдгарс Ринкевич (Новое Единство).

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Ринкевич указал, что лидеры ЕС планируют обсудить инцидент с вынужденной посадкой самолета в Минске. По мнению министра, ЕС должен оценить возможность отказаться от использования белорусского воздушного пространства, а также оценить, насколько безопасно летать в Беларусь. Ринкевич считает, что необходимо ввести запрет на полеты белорусской национальной авиакомпании в ЕС.

Политик подчеркнул, что во вчерашней ситуации под угрозой были все пассажиры самолета. Реагируя на это, необходимо думать о более широких санкциях против Беларуси. Сейчас поступает много противоречивой информации об инциденте, поэтому Ринкевич прогнозирует, что “более ясная картина” может появиться в ближайшие дни.

Как уже сообщалось, самолет Ryanair, в котором летел оппозиционный блогер Роман Протасевич, совершил экстренную посадку в Минске из-за сообщения о минировании лайнера, которое впоследствии оказалось ложным. Самолет по личному приказу Александра Лукашенко сопровождал истребитель. Протасевич был задержан в аэропорту Минска.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

28

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Ryanair Александр Лукашенко Беларусь Эдгарс Ринкевич
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
От классики до пророчеств. Фильмы ужасов, леденящие кровь
Чемпионат мира по хоккею вместе с Wolt начался!
"Tesla на воде" в Рижском порту