Ринкевич: необходимо юридически упорядочить партнерские отношения

Государству следует юридически упорядочить партнерские отношения. Этот вопрос относится и к однополым, и к разнополым парам, живущим вместе, считает избранный вчера президент Латвии Эдгар Ринкевич. Об этом он рассказал в передаче "900 секунд" на телеканале TV3.

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Ринкевич ответил на вопрос, заданный телезрителями: как он собирается быть президентом для всего общества Латвии в дискуссиях с теми, кто питает открытую ненависть к однополым отношениям.

Ринкевич подчеркнул, что это вопрос не идеологический, а юридический. Все еще есть множество сфер, в которых ощущается явная нехватка регулирования партнерских отношений. Это в том числе вопросы о конфликте интересов.

"Ты можешь жить вместе с человеком своего или противоположного пола, и если эти отношения не оформлены в каком-то виде формально, то непонятно, что делать в случаях, например, коррупции", — объяснил Ринкевич.

По мнению Ринкевича, если решить все эти юридические вопросы, они пропадут с общественной повестки дня и освободят место для других проблем, требующих решения.

Ринкевич был избран президентом Латвии 31 мая. В должность он вступит 8 июля.