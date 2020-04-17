Ринкевич: неправильно считать репатриантов распространяющими коронавирус врагами

Неправильно считать репатриантов врагами, которые приезжают с одной целью — нарушать правила и заражать других, написал министр иностранных дел Эдгар Ринкевич у себя в Twitter.

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Ринкевич подчеркнул, что уже долгое время в средствах массовой информации и социальных сетях бушуют страсти, связанные с репатриацией латвийцев — одни боятся волны заражений, другие спрашивают, зачем им вообще нужно помогать.

Министр заявил, что понимает волнение людей, ведь этот вирус является новым, неизученным, и сейчас царит неизвестность по поводу того, когда все это кончится и как повлияет на каждого жителя.

"Однако есть вещи, которые меня расстраивают. На мой взгляд, неправильно считать, что все репатрианты инфицированы и приезжают только с одной целью — нарушать правила и заражать других. Эти люди не являются марсианами или врагами, они — наши соотечественники, право которых на возвращение гарантирует Конституция. Многие из них застряли против своей воли и многое перенесли, пытаясь вернуться", — пояснил Ринкевич.

Vēlreiz par repatriāciju, "mums" un "viņiem", un to, ka būs dzīve arī pēc vīrusa, un tajā mēs visi atkal tiksimes, izejot no saviem virtuālajiem burbuļiem, tāpēc darām visu, lai atkaltikšanās būtu vairāk prieka un mazāk sāpju pilna. pic.twitter.com/GP6snDxTT2 — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) April 17, 2020

Он добавил, что каждый репатриант должен осознавать свою ответственность и строго соблюдать 14-дневную самоизоляцию и другие ограничения. При этом Ринкевич подчеркнул, что поддерживает контрольные мероприятия и штрафы для тех, кто нарушает ограничения.

Министр добавил, что слышал о том, как достается нарушителям правил от соседей, особенно в регионах. По мнению Ринкевича, только вместе можно добиться изменений в поведении людей. Министр подчеркнул, что большинство латвийцев все же соблюдают ограничения.

Как сообщалось, после продления чрезвычайного положения с 15 апреля были возобновлены репатриационные рейсы в Латвию.