Ринкевич: неправильно считать репатриантов распространяющими коронавирус врагами
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Неправильно считать репатриантов врагами, которые приезжают с одной целью — нарушать правила и заражать других, написал министр иностранных дел Эдгар Ринкевич у себя в Twitter.

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Ринкевич подчеркнул, что уже долгое время в средствах массовой информации и социальных сетях бушуют страсти, связанные с репатриацией латвийцев — одни боятся волны заражений, другие спрашивают, зачем им вообще нужно помогать.

Министр заявил, что понимает волнение людей, ведь этот вирус является новым, неизученным, и сейчас царит неизвестность по поводу того, когда все это кончится и как повлияет на каждого жителя.

"Однако есть вещи, которые меня расстраивают. На мой взгляд, неправильно считать, что все репатрианты инфицированы и приезжают только с одной целью — нарушать правила и заражать других. Эти люди не являются марсианами или врагами, они — наши соотечественники, право которых на возвращение гарантирует Конституция. Многие из них застряли против своей воли и многое перенесли, пытаясь вернуться", — пояснил Ринкевич.

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Он добавил, что каждый репатриант должен осознавать свою ответственность и строго соблюдать 14-дневную самоизоляцию и другие ограничения. При этом Ринкевич подчеркнул, что поддерживает контрольные мероприятия и штрафы для тех, кто нарушает ограничения.

Министр добавил, что слышал о том, как достается нарушителям правил от соседей, особенно в регионах. По мнению Ринкевича, только вместе можно добиться изменений в поведении людей. Министр подчеркнул, что большинство латвийцев все же соблюдают ограничения.

Как сообщалось, после продления чрезвычайного положения с 15 апреля были возобновлены репатриационные рейсы в Латвию.

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LETA

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