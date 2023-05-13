Ринкевич: "Нужно готовиться к длительной нестабильности в мире и Европе"

Министр иностранных дел Эдгар Ринкевич, выдвинутый "Новым Единством" в президенты страны, пояснил в соцсетях, почему согласился претендовать на должность главы государства, и каким он видит свои задачи на этом посту, если будет избран.

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"Я, также как и многие, хочу видеть нашу Латвию современной и сильной. В моем понимании современная Латвия — это многообразная и устойчивая экономика, демократическое и правовое государство с самыми высокими стандартами прав человека. У президента нет функции исполнительной власти, но у него есть право, а иногда и обязанность вносить законопроекты в Сейм, организовывать обсуждение наилучшей модели развития страны среди политиков, общественности и экспертов, совместно с бизнесменами, для продвижения своего экспортного потенциала. Однако это невозможно без образования и научного прорыва, так что это еще один вопрос, который нужно решать незамедлительно и совместно" — написал в посте на Twitter и Facebook Ринкевич.

По мнению Ринкевича, сужения трещины в обществе и повышения устойчивости можно достичь только, опираясь на Сатверсме, на то, что латышский язык является единственным государственным языком, на то, что Латвия — это государство, стоящее на европейских и латышских ценностях. Поддержка Украины и борьба с агрессией России — это лакмуксовый тест любой лояльности, подчеркнул кандидат в президенты. Ринкевич отметил, что отказ от духовного и реального наследства советской оккупации по-прежнему стоит в повестке дня.

Многолетний министр иностранных дел отметил, что "сильная Латвия означает активную дипломатию". Ринкевич считает, что государство должно быть представлено на международном уровне, необходимо отстаивать интересы внешней безопасности и через дипломатию, и через участие в публичных мероприятиях, и выступая в прессе. Латвия, по мнению главы МИД, должна поддерживать Украину всеми возможными способами.

"Там снаружи" в ближайшие годы ничего не изменится, возможны разные повороты в развитии событий даже во внешне стабильных демократических странах, на демократизацию России и резкие изменения ее курса рассчитывать не приходится. Нужно готовиться к долгосрочной нестабильности в мире и в Европе", — так охарактеризовал ситуацию спустя пятнадцать месяцев после начала военного вторжения России в Украину Эдгар Ринкевич: "Укрепление внутренней и внешней безопасности Латвии, увеличение финансирования, физическая, политическая и юридическая защита нашей внешней границы — важнейшие задачи на ближайшие годы. Здесь у главы государства есть реальные возможности и инструменты влияния на процесс. Наконец, битва за умы и сердца наших людей в эпоху дезинформации и пропаганды. Нам нельзя терять себя в мелких дрязгах и несущественном, что является целью наших врагов, как раз напротив — мы должны найти в себе силы укрепиться и стать уверенной и процветающей европейской нацией".

"Один не может сделать много, но вместе может. Одной речи, закона или распоряжения будет недостаточно, но тщательная работа, шаг за шагом и настойчивость могут принести результаты. Вот почему я решил баллотироваться на пост президента", — заключил Эдгар Ринкевич.

Напомним, что Эдгара Ринкевича — кандидата от премьерского "Нового Единства" — на пост главы государства претендуют предприниматель Улдис Пиленс, выдвинутый коалиционным "Объединенным списком" и Элина Пинто, сотрудница Еврокомиссии, выдвинутая оппозиционной партией "Прогрессивные".

Парламентские партии могли выдвигать кандидатов в президента до сегодняшнего дня, 13 мая.

Выборы президента состоятся в Сейме 31 мая.