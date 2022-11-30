Ринкевич: нужно позволить Украине атаковать российские объекты инфраструктуры

Украина пытается дать надлежащие контрмеры российским атакам на критически важные объекты инфраструктуры, и страны НАТО должны разрешить Киеву использовать оружие для нападения на военные объекты на территории России. Об этом во вторник в кулуарах встречи министров иностранных дел стран НАТО заявил министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич.
"Мы должны разрешить украинцам применять оружие, чтобы наносить удары по ракетным объектам или аэродромам, с которых осуществляются эти операции", — подчеркнул министр в интервью в Бухаресте, добавив, что союзники не должны бояться эскалации.
Страны НАТО воздерживаются от поставок Украине ракет большой дальности — тактических ракет или ракетных комплексов с дальностью до 300 километров, а также от поставок ударной авиации и истребителей.
Украине поставляют артиллерийское оборудование и так называемые умные снаряды этого оборудования, реактивные снаряды залпового огня и противокорабельные ракеты — дальность их действия обычно не превышает 100-120 километров. В связи с этим сейчас Украина наносит удары только по приграничным районам России и аннексированным территориям.
Мировые СМИ со ссылкой на источники сообщают, что США обеспокоены дальнейшей эскалацией российско-украинской войны. Однако другие страны НАТО считают, что Украина не должна иметь ограничений относительно выбора целей, цитирует Ринкевича "Радио Свобода".