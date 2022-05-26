Ринкевич: нужно скорее найти возможность вывезти зерно из Украины, чтобы избежать иных проблем

Чтобы избежать проблемы нового глобального масштаба, очень важно по возможности быстрее изыскать варианты экспорта зерна, находящегося в складах Украины, заявил министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич ("Новое Единство") в интервью "Утренней панораме" Латвийского телевидения.

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Ринкевич считает, что запаздывания с экспортом зерна из Украины может вынудить отдельные страны усилить давление на Украину, чтобы прийти к компромиссу со страной-агрессом — Россией. К тому же дефицит зерна в Африке может вызвать голод, и соответственно, волну мигрантов в направлении Европы, что серьезно повысит риски безопасности, считает глава МИД.

По словам Ринкевича, сейчас рассматриваются два главных подхода к экспорту зерна из Украины в военных условиях. Один из них предусматривает использование портов Черного моря, которые сейчас заминированы. Если их разминировать, то нужно решать вопрос о том, как обеспечить безопасность груза от российской агрессии.

Второй вариант — использование портов Балтийского моря. "Однако и здесь есть известные логистические проблемы — мы знаем, какие проблемы у нас с Беларусь, значит, фактически есть один путь через Польшу, и здесь появляются такие проблемные вопросы логистики, которые надо решать", — сказал Ринкевич.

Глава МИД признал, что сейчас дипломаты ЕС, США и Великобритании очень активно работают, чтобы найти решения проблемы экспорта зерна, и это обязательно нужно сделать до сбора нового урожая, чтобы у украинцев в это время были пустые склады.

"Мы должны найти способ использовать как Черное, так и Балтийское моря, чтобы вывезти это зерно как можно скорее", — сказал Ринкевич.

Говоря о глобальном отношении к войне в Украине, министр признал, что этот вопрос стал рутиной, и все чаще звучат мнения различных лидеров о том, что Украина должна рассматривать любой компромисс с Россией, но Латвия точно не входит в число стран, которые рекомендуют компромисс.

"Эту войну ведут украинцы, и только сами украинцы могут решить, в какой момент они готовы вести переговоры, но я думаю, что сейчас подчиняться каким-то авторитетам и делать то, что противоречит национальным интересам Украины — это не то, что Латвия рекомендует украинскому правительству", — заявил Ринкевич.