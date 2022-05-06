Ринкевич отправился в Киев выразить поддержку Украине
Foto: Twitter @GLandsbergis

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич в настоящее время находится в столице Украины Киеве.

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В настоящее время в Киеве находятся также министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс и министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

По словам Ринкевича, цель визита — продемонстрировать солидарность с Украиной, а также обсудить варианты дальнейшей поддержки.

Как ранее заявил Ринкевич, важно проявить солидарность и поддержку "нашим украинским друзьям, так как страны Балтии очень хорошо знают, что значит противостоять вызовам, с которым столкнулась Украина".

Министры иностранных дел Латвии, Эстонии и Литвы уже посещали Киев 24 февраля, чтобы обсудить с первыми лицами Украины ситуацию с безопасностью и возможности экономической поддержки, но визит был прерван из-за военного второжения России.

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