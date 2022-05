Ринкевич отправился в Киев выразить поддержку Украине

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич в настоящее время находится в столице Украины Киеве.

В настоящее время в Киеве находятся также министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс и министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

Visiting Kyiv with 🇱🇻 and 🇪🇪 collegues. This time we are also talking about the rebuilding, restoration and the EU candidate status for #Ukraine. Blooming Kyiv reminds that the country is ready for a bright future. pic.twitter.com/D7wMc01Dtr