Ринкевич подписал заявление о прекращении своего членства в "Единстве"

Новоизбранный президент Латвии Эдгарс Ринкевич подписал и направил в адрес правления партии "Единство", входящей в "Новое единство", заявление о прекращении своей деятельности в рядах этой политической силы.

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Об этом новый глава государства рассказал в интервью Rīta panorāma на ЛТВ.

По его мнению, партия рассмотрит заявление и примет соответствующее решение в ближайшее время.

Напомним, что Ринкевич вступит в должность 8 июля. До этого момента он намерен воздержаться от активных политических консультаций. По его мнению, коалиции необходимо сесть за стол переговоров и обсудить дальнейшую работу.