Ринкевич: Подписав мирный договор, Россия безоговорочно признала независимость и суверенность Латвии
Foto: LETA

Подписав мирный договор, Россия безоговорочно признала независимость, самостоятельность и суверенность Латвии, заявил министр иностранных дел Эдгарс Ринкевич, отмечая столетие подписания мирного договора между Россией и Латвией.

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"С этим договором Россия добровольно и навсегда отказалась от всех суверенных прав, которые ей принадлежали по отношению к латвийскому народу и земле. Основные принципы международных отношений Латвии и России, укорененные в мирном договоре, подписанном обеими странами 11 августа 1920 года, все еще в силе", — сообщил Ринкевич.

По этому торжественному поводу глава МИД пригласил в Ригу министров иностранных дел Эстонии, Польши и Финляндии. Министры планируют обсудить новости международной политики, в том числе ситуацию в Беларуси.

В свою очередь, оригинал мирного договора будет доступен для широкой публики с 12 по 28 августа в Латвийском национальном историческом музее на бульваре Бривибас 32.

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