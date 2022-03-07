Ринкевич подтвердил готовность Латвии принять преследуемых российских журналистов

В связи с тем, что Россия закрывает независимые СМИ и вводит полную цензуру, министр иностранных дел Эдгар Ринкевич подтвердил готовность Латвии принимать преследуемых российских журналистов и помогать им любыми возможными способами. Об этом министр написал в Twitter.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Он также подчеркнул, что русское общество в России и во всем мире должно получать достоверную и объективную информацию.

Как сообщалось, российские власти заблокировали ряд независимых освещающих войну на Украине изданий, в том числе "Медиазону".

6 марта "Медиазона" сообщила, что федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций "Роскомнадзор" начала ее блокировку.

"Потому что мы открыто сообщаем о том, что происходит на Украине, и называем вторжение вторжением, а войну войной", — пояснило СМИ.

Группа цифровых прав "Роскомсвобода" проинформировала, что власти также заблокировали издания "Republic", "Сноб", "Агентство" и другие СМИ и это сделано по приказу Генпрокуратуры России от 24 февраля.

В заявлении "Медиазоны" говорится, что Россия в последние дни ввела "военную цензуру и в стране почти не осталось независимых СМИ".

"Republic" заявила, что Роскомнадзор не объяснил причины блокировки интернет-издания, но читатели смогут получить к изданию доступ через VPN. По информации "Роскомсвободы", также заблокированы сайты нескольких региональных газет и других сетевых СМИ.

С тех пор, как 24 февраля президент России Владимир Путин начал вторжение на Украину, российские власти ужесточили репрессии против СМИ.

5 марта Путин подписал закон о внесении изменений в Уголовный кодекс России, который предусматривает до 15 лет лишения свободы за "ложные новости", "дискредитацию вооруженных сил страны" и призывы к применению санкций против Москвы.

Российские власти провозгласили "ложной" любую информацию, раскрывающую военные преступления на Украине, убийства мирных жителей, понесенные русскими потери и сопротивление украинского народа оккупантам.

Россия даже запрещает называть войну против Украины войной, вторжением или любым другим аналогичным термином. Все СМИ вынуждены использовать навязанный Кремлем эвфемизм — "спецоперация".

В ответ на преследования СМИ российский независимый телеканал "Дождь" объявил в четверг о приостановке своей деятельности, а также советом директоров было принято решение о закрытии радиостанции "Эхо Москвы" и ее веб-сайта.

Российская независимая "Новая газета" заявила, что не будет освещать войну на Украине из-за нового закона.

Российское медиаиздание "Медиазона" было основано в 2014 году участницами панк-рок-протестной группы "Pussy Riot" Надеждой Толокониковой и Марией Алехиной, после того, как они отбыли тюремный срок за высмеивание Путина в церкви.

В числе прочего "Медиазона" сообщает о судебных процессах и нарушениях прав человека.

"Сноб" и "Republic" публикуют последние новости и аналитические статьи, а "Агентство", ранее известное как "Проект", специализируется на журналистских расследованиях. "Агентство" заявило, что продолжит работу.