Ринкевич поговорил по телефону с Тихановской и поддержал проведение повторных выборов в Беларуси
Foto: DELFI

Латвия поддерживает белорусский народ, требование освободить политических заключенных и проведение новых, свободных и демократических президентских выборов в Белоруссии с участием международных наблюдателей, заявил в телефонном разговоре с оппозиционным кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич.

Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Как глава МИД сообщил в Twitter, Тихановская просила передать большую благодарность латвийскому народу за выраженную поддержку.

Сегодня состоялся саммит Евросовета, глава которого Шарль Мишель заявил, что ЕС введет санкции против людей, которые стоят за фальсификацией итогов выборов и применением насилия по отношению к протестующим.

"Мы твердо выступаем за право народа Белоруссии самому определять свою судьбу. ЕС вскоре введет санкции для значительного количества лиц, которые ответственны за насилие, репрессии и подтасовку на выборах", — сказал он.

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш на саммите подчеркнул, что санкции должны быть направлены против лиц, которые ответственны за проведение выборов и насильственное подавление мирных демонстраций. Также Латвия требует немедленного освобождения задержанных в Белоруссии участников протестов.

Как заявила после саммита канцлер Германии Ангела Меркель, страны ЕС не признают результаты президентских выборов в Белоруссии. "Выборы не были ни честными, ни свободными, и поэтому их результаты не могут быть признаны", — сказала на пресс-конференции Меркель.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС готов поддержать мирный и демократический процесс передачи власти в Белоруссии. "Мы солидарны с белорусским народом, который добивается основных свобод и демократии", — сказала она.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

LETA

Sharing Options

18

Source

LETA

Tags

Выборы президента Белоруссии Эдгар Ринкевич
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Магический Вентспилс: самые красивые виды города в разных ракурсах
Tecт: можете ли вы назвать себя #смарт-покупателем?
В Рижском порту в самом разгаре сезон перевалки зерна
Размяться в Вентспилсе: идеи для активных и спортивных выходных
Цифровые вызовы: как предприятиям использовать преимущества е-коммерции?
Новое транспортное соединение с Кундзиньсалой уменьшит заторы и повысит конкурентоспособность порта
Выходные в Паланге для всей семьи: куда податься, что посмотреть и чем заняться
Как уберечь свой смартфон Huawei от кибератак