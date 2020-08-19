Ринкевич поговорил по телефону с Тихановской и поддержал проведение повторных выборов в Беларуси

Латвия поддерживает белорусский народ, требование освободить политических заключенных и проведение новых, свободных и демократических президентских выборов в Белоруссии с участием международных наблюдателей, заявил в телефонном разговоре с оппозиционным кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Как глава МИД сообщил в Twitter, Тихановская просила передать большую благодарность латвийскому народу за выраженную поддержку.

Сегодня состоялся саммит Евросовета, глава которого Шарль Мишель заявил, что ЕС введет санкции против людей, которые стоят за фальсификацией итогов выборов и применением насилия по отношению к протестующим.

"Мы твердо выступаем за право народа Белоруссии самому определять свою судьбу. ЕС вскоре введет санкции для значительного количества лиц, которые ответственны за насилие, репрессии и подтасовку на выборах", — сказал он.

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш на саммите подчеркнул, что санкции должны быть направлены против лиц, которые ответственны за проведение выборов и насильственное подавление мирных демонстраций. Также Латвия требует немедленного освобождения задержанных в Белоруссии участников протестов.

Как заявила после саммита канцлер Германии Ангела Меркель, страны ЕС не признают результаты президентских выборов в Белоруссии. "Выборы не были ни честными, ни свободными, и поэтому их результаты не могут быть признаны", — сказала на пресс-конференции Меркель.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС готов поддержать мирный и демократический процесс передачи власти в Белоруссии. "Мы солидарны с белорусским народом, который добивается основных свобод и демократии", — сказала она.