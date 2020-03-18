Ринкевич: пока репатриационные рейсы оплачивают сами латвийцы

Ведется работа над тем, чтобы расходы на репатриационные рейсы не ложились на людей, но несколько таких рейсов уже состоялось, и затраты покрыли сами доставленные в страну латвийцы, рассказал на Латвийском радио министр иностранных дел Эдгар Ринкевич.

Министр отметил, что операция по возвращению латвийцев еще не закончилась. Сбор данных о жителях Латвии, которые хотят вернуться на родину, еще продолжается.

"Следите за информацией, размещаемой МИД и Минсообщения в социальных сетях, а также за информацией в СМИ", — сказал Ринкевич.

Глава МИД напомнил, что латвийцы, которые находятся в странах за пределами ЕС, должны добраться до Стамбула, откуда будет организовано несколько репатриационных рейсов в Латвию.

Ранее Ринкевич сообщил, что в консульском регистре зарегистрировано около 1900 латвийцев, которые ждут в Европе репатриации в Латвию.

В Азии и Африке репатриации ждет 751 латвиец, в Северной и Южной Америке — 198. Таким образом, в целом в репатриации нуждаются 2849 жителей Латвии.

В настоящее время ведется поиск дополнительных возможностей доставить на родину паромами и чартерными рейсами латвийцев, застрявших на границе Германии и Польши.