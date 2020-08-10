Ринкевич: Посольство Латвии в Беларуси задействовано в поисках спецкора "Медузы"

Посольство Латвии в Беларуси вовлечено в поиски специального корреспондента "Медузы" Максима Слопова, сообщил в Twitter Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевич.

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Как ранее сообщило зарегистрированное в Латвии издание "Медуза", в ночь на понедельник во время освещения протестов в Минске пропал их спецкор Максим Солопов. По данным издания, он был избит. "Медуза" требует у властей Беларуси разыскать журналиста.

Глава МИД Эдгарс Ринкевич сообщил, что посольству Латвии "дано задание подключиться и решить ситуацию", в свою очередь, МИД Латвии призывает власти Беларуси освободить всех задержанных журналистов и активистов.

Vēstniecībai Minskā ir uzdots iesaistīties un risināt situāciju, ĀM jau ir aicinājusi atbrīvot visus žurnālistus un aktīvistus, kas ir aizturēti Baltkrievijā Turpināsim aktīvu diplomātisku darbu, koordinējoties ar līdzīgi domājošām valstīm — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) August 10, 2020

Как уже сообщалось, в воскресенье, 9 августа, в Беларуси состоялись выборы президента, за которыми последовали акции протеста и задержания. Вечером стали известны результаты официальных экзитполов, согласно которым победил Александр Лукашенко, хотя опрос оппозиционных сил указывал на победу Светланы Тихановской. Во многих крупных городах Беларуси начались акции протеста. По данным МВД Беларуси, задержаны 3000 человек, пострадали 90 человек. Согласно данным правозащитников, погибли три человека.

Согласно официальным предварительным результатам выборов, Лукашенко получил поддержку 80% граждан Беларуси, тогда как Тихановская — 9,9%. Тихановская не признала результат и объявила себя победителем.