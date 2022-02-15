Ринкевич: признание независимости ЛНР и ДНР наводит на мысли о новых санкциях

Признание Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР), контролируемых Россией с 2014 года, наводит на мысли о новых санкциях, сообщил во вторник, 15 февраля, министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич.
Ранее сообщалось, что Госдума РФ поддержала резолюцию, призывающую президента России Владимира Путина признать независимыми самопровозглашенные ЛНР и ДНР.
Ринкевич назвал признание "республик" неприемлемым, заявив, что это "очередной шаг для проверки единства Запада".
"Здесь нужно говорить о введении санкций так же, как это было с Крымом. Не покидает ощущение того, что повторяются события восьмилетней давности, когда появились "зеленые человечки" и Республика Крым, которая попросила принять ее в состав России. В рамках Европейского союза (ЕС) и НАТО будем призывать к активным действиям, если Россия признает самопровозглашенные республики независимыми государствами", — подчеркнул министр.
На вопрос журналистов о возможных санкциях глава МИД сказал, что до сих пор партнеры из ЕС и НАТО говорили о готовности к различным сценариям, включая полное вторжение или "Крым-2". Ринкевич подчеркнул, что решение о санкциях будет приниматься с учетом ситуации.
"Не могу утверждать, что все партнеры будут применять ту модель, которые разработали для случая крупномасштабного нападения. Это зависит от событий ближайших дней", — отметил Ринкевич.
Министр также указал, что на данный момент прозвучала информация об "отводе" российских войск от границы с Украиной. Однако политик подчеркнул, что "нельзя подтвердить, что это на самом деле происходит".
"Нужно дождаться подтверждения не только от России, но и от Украины. У нас достаточно возможностей отслеживать такую информацию, которая будет появляться в каналах НАТО", — пояснил Ринкевич.
Политик также сообщил, что на данный момент латвийские подданные не проявляют особого интереса к возвращению из Украины.
Он заявил, что в настоящее время на консульском учете состоят 50 граждан, проживающих в Украине.
Объясняя не очень большой интерес к возвращению в Латвию, Ринкевич признал, что, возможно, граждане "не очень верят, что произойдет что-то плохое".
Министр также допустил, что активность может возрасти на этой неделе, когда латвийская национальная авиакомпания airBaltic будет выполнять рейсы из Украины в Латвию.