Ринкевич призвал ЕС ввести новые санкции против России из-за Навального, посольство РФ назвало это "абсурдным"

Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич призвал Совет иностранных дел ЕС рассмотреть возможность введения новых санкций в отношении России после того, как 18 января в Москве был задержан и помещен под арест прибывший туда оппозиционер Алексей Навальный. Как написал Ринкевич в своем Twitter, РФ в очередной раз нарушила свои международные обязательства.

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В свою очередь, посольство России в Латвии разместило в Twitter ответную публикацию, в которой назвало действия латвийских властей "попыткой вмешаться во внутренние дела Российской Федерации", а призыв Ринкевича к ЕС — "абсурдным". По мнению диппредставительства, реакция латвийской стороны основывается на "якобы незаконном задержании А.Навального".

Заявление МИД 🇱🇻🇪🇪🇱🇹 "Задержание Алексея Навального абсолютно неприемлемо. Мы требуем от российских властей его незамедлительного освобождения. Евросоюз должен реагировать быстро, если он не будет освобожден, то надо рассмотреть введение санкций против 🇷🇺 в связи с этой акцией" — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) January 17, 2021

💬Посольство 🇷🇺 в 🇱🇻:

"Категорически осуждаем попытку латвийских властей вмешаться во внутренние дела Российской Федерации из-за якобы незаконного задержания А.Навального в Москве. На этом фоне еще более абсурдно звучат призывы руководства 🇱🇻 о введении новых санкций против 🇷🇺". pic.twitter.com/7Fr0KoySVo — Посольство РФ в ЛР (@LV_RUSEMBAS) January 18, 2021



Председатель Евросовета Шарль Мишель осудил задержание Алексея Навального по возвращении в Россию и призвал немедленно освободить оппозиционера. С таким же требованием выступил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. "Российские власти должны уважать права Алексея Навального и немедленно освободить его. Политизация системы правосудия недопустима", — написал в своем Twitter Боррель.

Отметим, что канцлер Германии Ангела Меркель также осудила задержание российского оппозиционного политика. Правительство ФРГ призвало Москву немедленно освободить Навального, а также полностью разъяснить обстоятельства химатаки на российской территории.