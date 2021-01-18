Ринкевич призвал ЕС ввести новые санкции против России из-за Навального, посольство РФ назвало это "абсурдным"
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Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич призвал Совет иностранных дел ЕС рассмотреть возможность введения новых санкций в отношении России после того, как 18 января в Москве был задержан и помещен под арест прибывший туда оппозиционер Алексей Навальный. Как написал Ринкевич в своем Twitter, РФ в очередной раз нарушила свои международные обязательства.

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В свою очередь, посольство России в Латвии разместило в Twitter ответную публикацию, в которой назвало действия латвийских властей "попыткой вмешаться во внутренние дела Российской Федерации", а призыв Ринкевича к ЕС — "абсурдным". По мнению диппредставительства, реакция латвийской стороны основывается на "якобы незаконном задержании А.Навального".


Председатель Евросовета Шарль Мишель осудил задержание Алексея Навального по возвращении в Россию и призвал немедленно освободить оппозиционера. С таким же требованием выступил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. "Российские власти должны уважать права Алексея Навального и немедленно освободить его. Политизация системы правосудия недопустима", — написал в своем Twitter Боррель.

Отметим, что канцлер Германии Ангела Меркель также осудила задержание российского оппозиционного политика. Правительство ФРГ призвало Москву немедленно освободить Навального, а также полностью разъяснить обстоятельства химатаки на российской территории.

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МИД посольство России Edgars Rinkēvičs Twitter Алексей Навальный Евросоюз Правительство ФРГ Эдгар Ринкевич
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