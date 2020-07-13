Ринкевич призвал ЕС "ясно выразить позицию" насчет Турции, которая хочет превратить собор Святой Софии в мечеть

13 июля 2020 года в Брюсселе состоялось заседание Совета Европейского Союза (ЕС) по иностранным делам, во время которого глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич обратил внимание присутствующих, что ЕС должен ясно выразить свою позицию в отношении преобразования в мечеть кафедрального собора Святой Софии, внесенного в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

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Также Ринкевич призвал ЕС сформировать новую стратегию отношений с Турцией. "Турция является значимым партнером Европейского Союза, с которым важно продолжать диалог и сотрудничество в областях совместных интересов, содействуя достижению взаимопонимания. Мы заинтересованы работать с Турцией, с тем чтобы находить решения общих вызовов", — подчеркнул министр.

На прошлой неделе турецкий суд аннулировал статус музея Собора Святой Софии в Стамбуле. Таким образом, всемирно известный памятник культуры снова может стать мечетью, сообщил BBC.

Собор Святой Софии был построен 1500 лет назад в качестве главного христианского храма Византии. В 1453 году после захвата города турками собор был обращен в мечеть, в 1935 году ему был присвоен статус музея. С 1985 года Софийский собор включен в состав Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Исламисты в Турции давно призывали к тому, чтобы снова открыть в соборе мечеть, однако светские силы в стране не поддерживали это решение. Новая попытка сменить статус собора была предпринята при поддержке президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана.