Ринкевич: Россия по-прежнему является самой серьезной и прямой угрозой для НАТО

Россия по-прежнему является самой серьезной и прямой угрозой для НАТО, заявил сегодня министр иностранных дел Эдгар Ринкевич в ходе внешнеполитических дебатов в Сейме.

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Политик отметил, что реакцией Запада на российскую агрессию является повышение готовности и устойчивости, а также жесткое сдерживание и оборона.

Министр обратил внимание на то, что Беларусь продолжает осуществлять гибридную деятельность на государственной границе. Нелегитимный режим Александра Лукашенко использует граждан третьих стран в своих целях, способствуя незаконному пересечению границы. "Мы будем продолжать действовать решительно, чтобы обеспечить безопасность внешней границы Латвии, НАТО и всего Европейского союза (ЕС), соблюдая гуманные соображения, помогая тем людям, которые действительно в этом нуждаются", — сказал Ринкевич.

Он также подчеркнул, что уязвимость Латвии следует снизить за счет увеличения инвестиций в оборону. По словам министра, Латвия продолжит вкладывать средства в развитие военного потенциала и инфраструктуры для укрепления восточного фланга НАТО и благодарна союзникам за их присутствие в нашей стране.

"Уже в первые дни агрессии России против Украины союзники решили укрепить нашу безопасность. Спасибо нашим друзьям и союзникам, которые за очень короткое время дополнительно разместили у нас в Латвии союзные силы", — заявил Ринкевич.

Он отметил, что Латвия будет усиливать свою оборону и будет сделано все, чтобы обеспечить долгосрочное присутствие союзников в Латвии. Кроме того, Латвия окажет Украине всю возможную поддержку — политическую, военную, экономическую, юридическую. Также будет вестись работа по дальнейшей международной изоляции России и Беларуси путем расширения санкционной политики.

Министр иностранных дел отметил, что Латвия будет укреплять сотрудничество с США, Канадой и Великобританией, а также с региональными партнерами — Польшей, странами Балтии и Северной Европы. Также Латвия будет выступать за сильный ЕС, потому что только эффективный ЕС может защитить себя и помочь Украине. Экономической трансформации страны будет способствовать и оказание поддержки латвийским предпринимателям в освоении новых экспортных рынков и привлечении инвестиций.

Ринкевич подчеркнул, что благодаря латвийскому обществу, государственным учреждениям, муниципалитетам и неправительственным организациям Латвия в прошлом году стала одной из ведущих стран мира, оказавших существенную поддержку Украине.

"На данный момент поддержка Латвии Украине составляет более 410 миллионов евро. Я хотел бы поблагодарить всех, кто в прошлом году оказал бескорыстную помощь Украине, жертвовал и открыл двери своих домов беженцам. Вы не только помогаете Украине, но и укрепляете нашу Латвию. Спасибо", — сказал он. Министр иностранных дел.

Он заявил, что служба иностранных дел Латвии будет выступать за продолжение финансовой поддержки Евросоюза Украине, помогая покрывать финансовые потребности для выполнения функций государства. В этом году Латвия инвестирует пять миллионов евро в реконструкцию Черниговской области, уделяя особое внимание срочным приоритетам реконструкции — восстановлению критической инфраструктуры, предпринимательской деятельности и жилья.

"В прошлом году Россия полностью разрушила прежнюю архитектуру европейской безопасности. Война России против Украины дала пугающе четкую перспективу для вопросов безопасности, которые представляют собой не только Балтийский регион, но и все евроатлантическое пространство, а также глобальный риск", — сказал Ринкевич

По мнению политика, российский режим больше не скрывает своего зверского лица.

Как подчеркнул Ринкевич, 24 февраля прошлого года с началом вторжения России в Украину мир в Европе рухнул, а международному порядку был нанесен серьезный удар.

"В Европе бушует война. Наш моральный и политический выбор очевиден: поддерживать Украину до ее окончательной победы. Это единственный путь к достижению прочного мира в Европе и укреплению нашей национальной безопасности", — сказал министр.

Он подчеркнул, что сегодня украинские солдаты и гражданское население противостоят российской агрессии, голодают, мерзнут, депортируются и погибают. Это происходит потому, что значительная часть российского общества считает, что может вернуться во времена империализма и колониализма, верит в свою избранность и безнаказанность.

Ринкевич отметил, что беззаконие, террор, насилие в сочетании с шовинистическим империализмом — это коктейль Молотова российского режима 21-го века и его визитная карточка в мире. Министр подчеркнул, что Латвия никогда не признает незаконную аннексию Россией части украинской территории.

Глава МИД подчеркнул, что Украина, как и любая страна, имеет законное право на самооборону, восстановление своей территориальной целостности в пределах международно признанных границ с помощью военной силы. "Все мы хотим быстрой победы Украины и поражения России, но должны понимать, что борьба будет долгой и ожесточенной", — сказал глава МИД.

"Мы продолжим поддерживать Украину. Сейчас это первая линия обороны для Латвии и Европы в целом. Вторжение России в Украину — это суровое напоминание нам самим. Если мы хотим в будущем отстаивать свободный, демократический мировой порядок, основанный на международном праве, то должны четко защищать эти принципы и права", — сказал Ринкевич.

Латвия призывает своих союзников и партнеров оказывать всю возможную помощь Украине, поставляя танки, средства противовоздушной обороны и боеприпасы. Ринкевич поблагодарил США и Германию за вчерашнее решение отправить танки Abrams и Leopard вооруженным силам Украины.