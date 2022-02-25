Ринкевич: Россия совершает военное преступление

Напав на Украину, Россия совершила военное преступление, заявил на пресс-конференции министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич ("Новое Единство").

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"Начатая Россией военная агрессия против Украины никаким образом не спровоцирована Украиной. Военные действия России противоречат международному праву. То, что мы видели по дороге, не про 21-й век. Длинные очереди, люди пытаются понять, за что и почему. И рационального ответа нет", — сказал глава МИД, вернувшийся из Киева, где оказался в момент начала вооруженного вторжения России.

По мнению Ринкевича, наступила новая реальность, в которой нужно решать, как дальше противостоять агрессивной внешней политике России. Министр указал, что сегодня в Брюсселе Совет по иностранным делам ЕС юридически одобрит второй пакет санкций против России.

"Понимая, что нам нужно двигаться вперед быстро, мы считаем, что этот санкционный пакет необходимо немедленно расширить и усилить. Я не вижу причин, по которым SWIFT не может быть включен в санкционный пакет. Если мы не можем включить его сегодня, поскольку это проблема для одного-другого государства, тогда готовим третий пакет санкций", — сказал Ринкевич.

По его словам, если кому-то кажется, что нужно ждать еще чего-то, например, трупов и боев на улицах Киева, то это должно остаться на совести политиков и должностных лиц, который сейчас тормозят этот пакет. В любом случае Латвия и государства-единомышленники проголосуют и одобрят этот (второй) согласованный пакет санкций, настаивая при этом на подготовке третьего пакета санкции на фоне продолжающихся боевых действий.