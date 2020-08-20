Ринкевич: санкции ЕС против Беларуси не будут экономическими

Санкции Европейского союза не будут носить экономического характера: жители страны не должны от них пострадать. Будет составлен индивидуальный список, направленный на должностных лиц страны, заявил в эфире TV3 министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич.

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Комментируя решение Литвы внести в национальный санкционный список ряд белорусских должностных лиц, Ринкевич заявил, что Латвия будет концентрироваться на общеевропейском списке — такой подход доказал свою эффективность.

При этом, по словам главы МИДа, литовский и общеевропейский списки, в основном, совпадают, поэтому Латвии нет смысла вводить собственные санкции.

Министр заявил, что Латвия ведет активную работу, чтобы иметь полную информацию о ситуации в Беларуси, а также координирует свою позицию с другими странами Балтии. Беларусские активисты проявляют интерес к получению убежища в Латвии, однако никакой детальной информации по этому поводу Ринкевич предоставлять не стал.