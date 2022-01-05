Ринкевич: сотрудники посольства Латвии в столице Казахстана находятся в безопасности
Foto: DELFI

Сотрудники посольства Латвии в столице Казахстана Нур-Султане находятся в безопасности, сообщил в твиттере министр иностранных дел Эдгар Ринкевич.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Он отметил, что телефонная и интернет-связь с Казахстаном в настоящее время серьезно нарушена.

Ринкевич сообщил, что МИД пытается обобщить данные о находящихся в Казахстане латвийцах. "Я еще раз призываю в ближайшее время не отправляться в Казахстан", — предупредил министр.

Как сообщалось, 2 января на западе Казахстана начались протесты против роста цен на сжиженный газ, которые переросли в массовые акции и в других регионах страны. В крупнейшем городе страны Алма-Ата вечером 4 января и в ночь на 5 января произошли ожесточенные столкновения демонстрантов с правоохранительными силами. В среду массовые протесты в Казахстане продолжаются. В Нур-Султане и Алма-Ате со среды отключены интернет и телефонная связь.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Статьи по теме:
 
Читать комментарии Комментировать
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
Производители Рижского порта имеют доступ к регулярному морскому маршруту в Норвегию
Успеть в последний момент: заказывай подарки в Wolt!
Модные тенденции макияжа и причесок в 2022 году
Больше двигаться и улыбаться: тестируем новые смарт-часы Huawei
Да будет праздник! Идеи для торжественного оформления стола
Кофе Costa Coffee теперь доступен и в Wolt
Модные тенденции: советы стилиста для праздничных нарядов
Традиции и ритуалы для красивых и душевных праздников