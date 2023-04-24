Ринкевич: страны Балтии никогда не были "постсоветскими"
Foto: Patriks Pauls Briķis, DELFI

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич ("Новое Единство") отреагировал на заявление Пекина о том, что Китай уважает статус всех стран, возникших в результате распада СССР.

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Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич опубликовал в Twitter пост: "Некоторые моменты для памяти. Латвия была незаконно оккупирована Советским Союзом в 1940 году. Мировое сообщество никогда не признавало советскую оккупацию Мы восстановили нашу независимость в 1991 году Страны Балтии не являются и никогда не были "постсоветскими странами".

Как уже сообщалось, посол Франции в Китае Лу Шай в пятницу, 21 апреля, посол Лу Шая в интервью французскому телеканалу LCI сказал, что Крым "с самого начала принадлежал России" и был "подарен" Украине в советские годы. Также Лу Шай заявил, что страны бывшего СССР "не имеют эффективного статуса в международном праве, потому что не существует международного соглашения, которое придавало бы силу их статусу суверенных стран".

На эти слова крайне резко отреагировали страны Балтии. В понедельник, 24 апреля, официальный Пекин заявил, что уважает статус всех стран, возникших в результате распада СССР.

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