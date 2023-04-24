Ринкевич: страны Балтии никогда не были "постсоветскими"

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич ("Новое Единство") отреагировал на заявление Пекина о том, что Китай уважает статус всех стран, возникших в результате распада СССР.

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Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич опубликовал в Twitter пост: "Некоторые моменты для памяти. Латвия была незаконно оккупирована Советским Союзом в 1940 году. Мировое сообщество никогда не признавало советскую оккупацию Мы восстановили нашу независимость в 1991 году Страны Балтии не являются и никогда не были "постсоветскими странами".

Some points pro memoria Latvia was illegally occupied by the Soviet Union in 1940 International community has never recognised the Soviet occupation We restored our independence in 1991 The Baltic states are not and never been "post Soviet nations" — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) April 24, 2023

Как уже сообщалось, посол Франции в Китае Лу Шай в пятницу, 21 апреля, посол Лу Шая в интервью французскому телеканалу LCI сказал, что Крым "с самого начала принадлежал России" и был "подарен" Украине в советские годы. Также Лу Шай заявил, что страны бывшего СССР "не имеют эффективного статуса в международном праве, потому что не существует международного соглашения, которое придавало бы силу их статусу суверенных стран".

На эти слова крайне резко отреагировали страны Балтии. В понедельник, 24 апреля, официальный Пекин заявил, что уважает статус всех стран, возникших в результате распада СССР.