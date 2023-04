Ринкевич: страны Балтии никогда не были "постсоветскими"

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич ("Новое Единство") отреагировал на заявление Пекина о том, что Китай уважает статус всех стран, возникших в результате распада СССР.

Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич опубликовал в Twitter пост: "Некоторые моменты для памяти. Латвия была незаконно оккупирована Советским Союзом в 1940 году. Мировое сообщество никогда не признавало советскую оккупацию Мы восстановили нашу независимость в 1991 году Страны Балтии не являются и никогда не были "постсоветскими странами".

Some points pro memoria

Latvia was illegally occupied by the Soviet Union in 1940

International community has never recognised the Soviet occupation

We restored our independence in 1991

The Baltic states are not and never been "post Soviet nations"