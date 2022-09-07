Ринкевич: страны Балтии ограничат въезд россиян через сухопутные границы
Foto: LETA

Страны Балтии пришли к договоренности существенно ограничить (с разными исключениями) пересечения границ гражданами Российской Федерации, включая тех, у кого есть шенгенские визы, написал в Twitter министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич ("Новое Единство").

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Также Ринкевич отметил, что решения будут приняты правительствами стран Балтии согласно процедурам национального законодательства, и вступят в силу одновременно.

Как сообщила Медуза, исключения из запрета на въезд сделают только для отдельных категорий россиян — водителей фур, дипломатов и въезжающих по семейным и гуманитарным причинам.

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