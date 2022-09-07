Ринкевич: страны Балтии ограничат въезд россиян через сухопутные границы

Страны Балтии пришли к договоренности существенно ограничить (с разными исключениями) пересечения границ гражданами Российской Федерации, включая тех, у кого есть шенгенские визы, написал в Twitter министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич ("Новое Единство").

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Также Ринкевич отметил, что решения будут приняты правительствами стран Балтии согласно процедурам национального законодательства, и вступят в силу одновременно.

Baltijas valstis ir panākušas vienošanos būtiski ierobežot (ar dažiem izņēmumiem) robežšķērsošanu Krievijas Federācijas pilsoņiem, kuriem ir ES Šengenas vīzas. Lēmumus pieņems valstu valdības atbilstoši nacionālām procedūrām, tie stāsies spēkā vienlaikus — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) September 7, 2022

Как сообщила Медуза, исключения из запрета на въезд сделают только для отдельных категорий россиян — водителей фур, дипломатов и въезжающих по семейным и гуманитарным причинам.