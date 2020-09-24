Ринкевич: страны Балтии в обход ЕС огласят свой "черный список" для чиновников из Беларуси

В ближайшие дни все три страны Балтии — Латвия, Литва и Эстония — представят общий "черный список", в котором невъездными будут объявлены порядка 100 лиц из Беларуси. Об этом в эфире Латвийского радио рассказал министр иностранных дел Эдгар Ринкевич.

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Также политик заверил, что страны Балтии расширят санкции по отношению к Беларуси, поэтому "данный список не будет последним". Ринкевич отметил, что Латвия, Литва и Эстония приняли решение самим расширять санкционный список, не дожидаясь, когда аналогичное решение примет и согласует Евросоюз.

Ранее Ринкевич уже включил в список нежелательных лиц для въезда в Латвию 30 граждан Беларуси. В список попали президент страны, должностные лица белорусской Центральной избирательной комиссии, Министерства внутренних дел, Министерства юстиции, Генеральной прокуратуры, Комитета госбезопасности, Следственного комитета, Совета по безопасности, Госконтроля и Исполнительного комитета Минска.

Полный список имен и фамилий выглядит так: Александр Лукашенко, Виктор Лукашенко, Игорь Сергеенко, Максим Рыженков, Ольга Чуприс, Дмитрий Крутой, Геннадий Богдан, Лидия Ермошина, Вадим Ипатов, Елена Дмухайло, Светлана Кацубо, Игорь Плишевский, Олег Слижевский, Ирина Целиковец, Валерий Вакульчик, Иван Тертель, Иван Носкевич, Александр Конюк, Юрий Караев, Геннадий Казакевич, Александр Барсуков, Сергей Хоменко, Юрий Назаренко, Роман Мельник, иван Кубраков, Олег Шаблико, Андей Равков, Алексей Волков, Сергей Аземша, Андрей Смаль.

По мнению МИД, именно они ответственны за фальсификацию результатов выборов президента Беларуси и за жестокое подавление протестов.

Въезд в Латвию этим людям закрыт на неопределенное время. Решение принято после консультаций с министерствами иностранных дел Литвы и Эстонии.