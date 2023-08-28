Ринкевич: "Учителя могут обойтись без президента. Но, если бы меня никто не научил читать и писать, я бы здесь не выступал"

Президент Латвии Эдгар Ринкевич выступил перед работниками сферы образования на конференции, организованной Европейской комиссией. Свою речь президент построил как сочинение на тему "Найди отличия между президентом и учителем".

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"Президент не может обойтись без учителей. Я не знаю ни одного случая, чтобы президентом стал человек, не учившийся у учителя. Спасибо всем учителям и поддерживающему персоналу, которые работали со мной и продолжают обучать будущих президентов и, конечно же, людей с другими целями. Учителя могут обойтись без президента. Учителя живут и работают. Учителя спокойно могут обойтись без президента. Но если бы меня никто не научил читать и писать, я бы сегодня здесь не выступал", — высказал в своей речи Ринкевич.

Ринкевич иронично отметил, что президент в стране один, а учителей много — и они могут создать профсоюз. А также у учителей есть право на забастовку.

"Я не думаю, что, борясь за свои права и учителей будущего права, вы как-то подведете своих учеников. Нет! За любую работу следует получать справедливое вознаграждение и должны быть ясные и честные правила игры. И говорите громко не только о зарплате, но и о содержании и качестве образования! О том, какими должны быть уроки истории, здоровья, математики, занятия спортом. О том, что нужно, чтобы разрешить конфликты между детьми, а также среди коллег, чтобы школа могла стать островком безопасности для всех. Обоснуйте, что и почему необходимо, а что — ни в коем случае. Отстаивайте свои интересы! Не только для себя", — призвал президент.

Говоря о задачах и целях, которые объединяют президента и учителей, Ринкевич подчеркнул, что в обоих случаях нужно быть примером для общества: "Вот почему мы не можем себе позволить курить в парке, переходить улицу на красный свет или ругаться, даже когда хоккейный судья выносит решение в пользу команды соперника".

По мнению Ринкевича, "ни президент, ни учитель, выполняющий свою работу лишь формально и не прислушиваясь к мнению аудитории, не пользуются большим уважением". Также глава государства признал: и президент, и учитель иногда не знают, что делать.

"Методических материалов нет, а Skola 2030 уже пришла в класс и что-то пишет на доске", — привел пример президент.

Далее Ринкевич вспомнил годы, когда он сам учился в школе — это были 80-е годы, переломный период перед распадом Советского Союза. "Внезапно истек срок годности истории, которая была в учебниках. И настоящей истории некоторых учили в семье, как могли и как не могли. Как сейчас помню, учитель истории без каких-либо материалов рассказывал нам о Латвии, об оккупации, о лжи и предательстве, о силе народа", — сказал президент. В своей речи Эдгар Ринкевич упомянул и своих учителей, преподававших историю и литературу.

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"Ни у кого не было ни книг, ни ясной программы, но Александр Грин, Эдвартс Вирза стали нашими писателями. Александр Чак и Карлис Скалбе были заново открыты. Мои учителя прошли Skola 1988, вам нужно пройти Skola 2030. Я буду следить за тем, чтобы все проходило гладко", — пообещал президент.

"Мы можем вдохновить людей как резким словом, так и поддержкой. Мы можем дать человеку почувствовать себя важным и особенным, можем направить людей к благородным целям, наше плечо поддержки может стать для кого-то решающим", — сказал Ринкевич, призвав учителей побуждать молодое поколение мечтать и идти к воплощению этих мечтаний.