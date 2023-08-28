Ринкевич: "Учителя могут обойтись без президента. Но, если бы меня никто не научил читать и писать, я бы здесь не выступал"
Foto: Valsts prezidenta kanceleja. Ilmārs Znotiņš

Президент Латвии Эдгар Ринкевич выступил перед работниками сферы образования на конференции, организованной Европейской комиссией. Свою речь президент построил как сочинение на тему "Найди отличия между президентом и учителем".

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"Президент не может обойтись без учителей. Я не знаю ни одного случая, чтобы президентом стал человек, не учившийся у учителя. Спасибо всем учителям и поддерживающему персоналу, которые работали со мной и продолжают обучать будущих президентов и, конечно же, людей с другими целями. Учителя могут обойтись без президента. Учителя живут и работают. Учителя спокойно могут обойтись без президента. Но если бы меня никто не научил читать и писать, я бы сегодня здесь не выступал", — высказал в своей речи Ринкевич.

Ринкевич иронично отметил, что президент в стране один, а учителей много — и они могут создать профсоюз. А также у учителей есть право на забастовку.

"Я не думаю, что, борясь за свои права и учителей будущего права, вы как-то подведете своих учеников. Нет! За любую работу следует получать справедливое вознаграждение и должны быть ясные и честные правила игры. И говорите громко не только о зарплате, но и о содержании и качестве образования! О том, какими должны быть уроки истории, здоровья, математики, занятия спортом. О том, что нужно, чтобы разрешить конфликты между детьми, а также среди коллег, чтобы школа могла стать островком безопасности для всех. Обоснуйте, что и почему необходимо, а что — ни в коем случае. Отстаивайте свои интересы! Не только для себя", — призвал президент.

Говоря о задачах и целях, которые объединяют президента и учителей, Ринкевич подчеркнул, что в обоих случаях нужно быть примером для общества: "Вот почему мы не можем себе позволить курить в парке, переходить улицу на красный свет или ругаться, даже когда хоккейный судья выносит решение в пользу команды соперника".

По мнению Ринкевича, "ни президент, ни учитель, выполняющий свою работу лишь формально и не прислушиваясь к мнению аудитории, не пользуются большим уважением". Также глава государства признал: и президент, и учитель иногда не знают, что делать.

"Методических материалов нет, а Skola 2030 уже пришла в класс и что-то пишет на доске", — привел пример президент.

Далее Ринкевич вспомнил годы, когда он сам учился в школе — это были 80-е годы, переломный период перед распадом Советского Союза. "Внезапно истек срок годности истории, которая была в учебниках. И настоящей истории некоторых учили в семье, как могли и как не могли. Как сейчас помню, учитель истории без каких-либо материалов рассказывал нам о Латвии, об оккупации, о лжи и предательстве, о силе народа", — сказал президент. В своей речи Эдгар Ринкевич упомянул и своих учителей, преподававших историю и литературу.

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"Ни у кого не было ни книг, ни ясной программы, но Александр Грин, Эдвартс Вирза стали нашими писателями. Александр Чак и Карлис Скалбе были заново открыты. Мои учителя прошли Skola 1988, вам нужно пройти Skola 2030. Я буду следить за тем, чтобы все проходило гладко", — пообещал президент.

"Мы можем вдохновить людей как резким словом, так и поддержкой. Мы можем дать человеку почувствовать себя важным и особенным, можем направить людей к благородным целям, наше плечо поддержки может стать для кого-то решающим", — сказал Ринкевич, призвав учителей побуждать молодое поколение мечтать и идти к воплощению этих мечтаний.

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