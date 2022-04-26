Ринкевич: угрозы Лаврова Третьей мировой — признак успеха Украины
Foto: LETA

Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич призвал удвоить поддержку Украины и санкции против России после слов Лаврова о Третьей мировой войне.

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"Если Россия угрожает Третьей мировой войной, то это явный признак успеха Украины", — написал Ринкевич в Twitter.

Ринкевич подчеркнул, что союзники "не должны поддаваться российскому шантажу", взамен должны "удвоить нашу поддержку Украины и санкций против России".

"Только жесткий и последовательный подход может восстановить международный правопорядок", — отметил министр.

Накануне Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что существует "реальная опасность начала Третьей мировой войны".

Он также сказал, что риск ядерной войны реален, и эту опасность "нельзя недооценивать".

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