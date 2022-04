Ринкевич: угрозы Лаврова Третьей мировой — признак успеха Украины

Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич призвал удвоить поддержку Украины и санкции против России после слов Лаврова о Третьей мировой войне.

"Если Россия угрожает Третьей мировой войной, то это явный признак успеха Украины", — написал Ринкевич в Twitter.

Ринкевич подчеркнул, что союзники "не должны поддаваться российскому шантажу", взамен должны "удвоить нашу поддержку Украины и санкций против России".

"Только жесткий и последовательный подход может восстановить международный правопорядок", — отметил министр.

If #Russia threatens the Third World War, then it is a clear sign that #Ukraine is succeeding. We should not give in to Russian blackmail but double down our support to Ukraine and sanctions against Russia. Only firm and consistent approach can restore international law and order