Ринкевич: в Беларуси патовая ситуация, но найти решение должен сам народ

На данный момент связанные с народными протестами события в Беларуси перешли в ситуацию, которую в шахматах называют патовой — когда ни одна из сторон не может одержать победу, но и проигрывать не хочет. Такое мнение в эфире Латвийского телевидения высказал глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич.

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Ринкевич отметил, что нынешняя власть в Беларуси сейчас получает "большую политическую и экономическую поддержку из России". Евросоюз же, по мнению министра, должен оказывать максимальную поддержку народу Беларуси, но при этом соблюдать баланс и не вмешиваться во внутренние дела этой страны. Ринкевич уверен, что в данном случае "реально могут решить только сами белорусы".

Протесты в Беларуси начались 9 августа после президентских выборов. По данным ЦИК республики, Александр Лукашенко победил на них с 80% голосов. Его главная соперница — единый кандидат от оппозиции Светлана Тихановская — набрала чуть больше 10% голосов.