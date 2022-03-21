Ринкевич: в Латвии нужно продвигать концепцию политической нации

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич в соцсети Facebook написал, что пора отказаться от устаревшего, исчерпывающего себя понятия "социальная интеграция", которое не вызывает доверия у латышей и русскоязычных.
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"Вместо этого необходимо укреплять и продвигать концепцию политической нации, основанной на Конституции Латвии, европейских/западных ценностях, в том смысле, что государственность, независимость и безопасность Латвии являются нашей основой, общей ответственностью и долгом", — заявил глава внешнеполитического ведомства Латвии.
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