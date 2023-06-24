Ринкевич: в случае необходимости страны Балтии и Финляндия совместно закроют границы с РФ и РБ
Foto: Māris Morkāns

Угроз для Латвии в связи с событиями в России нет, но ситуация может быть переменчивой. В случае необходимости страны Балтии и Финляндия будут совместно решать о закрытии границ, заявил Латвийскому радио глава МИД Эдгар Ринкевич.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Латвия, Литва, Эстония и Финляндия усилили контроль на внеших границах, и в случае необходимости вместе примут решение о закрытии границ. Сейчас в этом нет необходимости, но есть повышенная готовность реагировать, подчеркивает глава МИД. В то же время Латвия не планирует пересматривать ограничения на выдачу виз и пересечение границ для граждан РФ.

"Как и в сентябре прошлого года, когда в Латвии началась мобилизация, мы можем сказать, что ни мобилизация, ни нынешние события не дают основания для выдачи кому-то гуманитарных виз или другого рода виз, а также для смягчения правил въезда в Латвию. Бегство от путча или участие в этом мятеже — не основание для того, чтобы въехать в Латвию, чтобы мы рассматривали какие-либо шаг навстречу", — заявил министр.

По его словам, Латвия установила режим ЧС как на границе с Беларусью, так и на границе с Россией, и для этого было основание. Как считает Ринкевич, происходящее сейчас — серьезная причина достроить без бюрократических проволочек забор на границе.

Как сообщалось, в России происходит попытка военного переворота: глава наемников ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин двинул колонны на Москву. Утром Ринкевич призвал латвийцев не ездить в Россию и уезжать оттуда, если он там.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Статьи по теме:
 
Читать мнения (3) Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Sapņu māja kā 'Lego' konstruktors. 'Green Space' stāsts
Par jēgu un vienkāršāku dzīvi. 'Delfi' atklāj ilgtspējas interneta žurnālu
Atklātai liesmai nē! Kā jāuzvedas mežā ugunsnedrošajā laika posmā
No dziesmām par Ļeņinu līdz aizkustinājuma asarām. Dziesmu svētku atmiņas
Sapņu māja kā 'Lego' konstruktors. 'Green Space' stāsts
Foto: Kā automatizēta līnija 'E. Gulbja laboratorijā' veic analīzes