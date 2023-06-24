Ринкевич: в случае необходимости страны Балтии и Финляндия совместно закроют границы с РФ и РБ

Угроз для Латвии в связи с событиями в России нет, но ситуация может быть переменчивой. В случае необходимости страны Балтии и Финляндия будут совместно решать о закрытии границ, заявил Латвийскому радио глава МИД Эдгар Ринкевич.

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Латвия, Литва, Эстония и Финляндия усилили контроль на внеших границах, и в случае необходимости вместе примут решение о закрытии границ. Сейчас в этом нет необходимости, но есть повышенная готовность реагировать, подчеркивает глава МИД. В то же время Латвия не планирует пересматривать ограничения на выдачу виз и пересечение границ для граждан РФ.

"Как и в сентябре прошлого года, когда в Латвии началась мобилизация, мы можем сказать, что ни мобилизация, ни нынешние события не дают основания для выдачи кому-то гуманитарных виз или другого рода виз, а также для смягчения правил въезда в Латвию. Бегство от путча или участие в этом мятеже — не основание для того, чтобы въехать в Латвию, чтобы мы рассматривали какие-либо шаг навстречу", — заявил министр.

По его словам, Латвия установила режим ЧС как на границе с Беларусью, так и на границе с Россией, и для этого было основание. Как считает Ринкевич, происходящее сейчас — серьезная причина достроить без бюрократических проволочек забор на границе.

Как сообщалось, в России происходит попытка военного переворота: глава наемников ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин двинул колонны на Москву. Утром Ринкевич призвал латвийцев не ездить в Россию и уезжать оттуда, если он там.