Ринкевич: визы гражданам России выдаются только в особых случаях по гуманитарным соображениям
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Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич ("Новое Единство") дал понять в Twitter, что визы гражданам России "для продолжения экономических отношений" выдаваться не будут.

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"Мы получаем много просьб выдать визы гражданам России для продолжения экономических отношений. Еще раз — визы выдаются только в особых случаях по гуманитарным соображениям. Я призываю вас серьезно задуматься о том, является ли бизнес с Россией безопасным и необходимым в данных обстоятельствах", — говорится в сообщении Эдгара Ринкевича.

Напомним, что 24 февраля Латвия приняла решение прекратить выдачу виз гражданам России.

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