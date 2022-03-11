Ринкевич: визы гражданам России выдаются только в особых случаях по гуманитарным соображениям

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич ("Новое Единство") дал понять в Twitter, что визы гражданам России "для продолжения экономических отношений" выдаваться не будут.
"Мы получаем много просьб выдать визы гражданам России для продолжения экономических отношений. Еще раз — визы выдаются только в особых случаях по гуманитарным соображениям. Я призываю вас серьезно задуматься о том, является ли бизнес с Россией безопасным и необходимым в данных обстоятельствах", — говорится в сообщении Эдгара Ринкевича.
Напомним, что 24 февраля Латвия приняла решение прекратить выдачу виз гражданам России.
Saņemam daudz lūgumu izsniegt vīzas Krievijas pilsoņiem, lai turpinātu ekonomiska rakstura attiecības. Vēlreiz- vīzas tiek izsniegtas tikai īpašos gadījumos, humānu apsvērumu dēļ. Aicinu nopietni pārdomāt, vai šādos apstākļos bizness ar Krieviju ir drošs un nepieciešams— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) March 11, 2022