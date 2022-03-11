Ринкевич: визы гражданам России выдаются только в особых случаях по гуманитарным соображениям

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич ("Новое Единство") дал понять в Twitter, что визы гражданам России "для продолжения экономических отношений" выдаваться не будут.

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"Мы получаем много просьб выдать визы гражданам России для продолжения экономических отношений. Еще раз — визы выдаются только в особых случаях по гуманитарным соображениям. Я призываю вас серьезно задуматься о том, является ли бизнес с Россией безопасным и необходимым в данных обстоятельствах", — говорится в сообщении Эдгара Ринкевича.

Напомним, что 24 февраля Латвия приняла решение прекратить выдачу виз гражданам России.