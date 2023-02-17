Ринкевич включил трех актеров театра в список нежелательных для Латвии лиц

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс ("Новое Единство") принял решение включить в список нежелательных для Латвии лиц трех граждан России — актеров театра Дамира Садреева, Алексея Швецова и Виталия Сколова, сообщили в МИДе Латвии агентству LETA.

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В МИДе указывают, что сотрудники театра продолжают активно выступать в оккупированном Россией Крыму.

Учитывая принципиальную поддержку Латвией целостности украинских территорий, въезд таких людей в Латвию и пребывание здесь является нежелательным.

В МИД подчеркивают, что Латвия решительно осуждает агрессию России против Украины и ее территориальной целостности, начавшуюся в 2014 году, а также неспровоцированное и неоправданное полномасштабное военное вторжение в Украину, которое продолжается уже почти год, и в котором в результате жестоких действий российских вооруженных сил каждый день гибнут украинские мирные жители и военные.