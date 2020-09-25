Ринкевич включил в "черный список" Латвии 101 белорусского чиновника, ответственного за насилие над народом

В пятницу, 25 сентября, глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич объявил о расширении "черного списка" в отношении ряда белорусских чиновников. Если первая редакция содержала 30 фамилий, то теперь в список невъездных в Латвию включен уже 101 человек, сообщает LETA.

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Днем ранее Ринкевич заверил, что страны Балтии расширят санкции по отношению к Беларуси, поэтому "данный список не будет последним". Ринкевич отметил, что Латвия, Литва и Эстония приняли решение самим расширять санкционный список, не дожидаясь, когда аналогичное решение примет и согласует Евросоюз.

Ранее Ринкевич уже включил в список нежелательных лиц для въезда в Латвию 30 граждан Беларуси. В список попали президент страны, должностные лица белорусской Центральной избирательной комиссии, Министерства внутренних дел, Министерства юстиции, Генеральной прокуратуры, Комитета госбезопасности, Следственного комитета, Совета по безопасности, Госконтроля и Исполнительного комитета Минска.

Список, опубликованный 25 сентября:

Игорь Бурмистров

Казалбек Атабеков

Андрей Загорский

Олег Каразей

Владислав Мандрик

Николай Гореликов

Леонид Журавский

Александр Кисель

Алексей Шакович

Михаил Валько

Василий Васюкович

Дмитрий Курьян

Дмитрий Балаба

Дмитрий Шумилин

Виталий Осоцкий

Виталий Стасюкевич

Виктор Кравчевич

Андрей Беленков

Сергей Манаев

Сергей Соловьев

Вадим Пригара

Виктор Станиславчик

Сергей Калинник

Андрей Приходько

Максим Русанович

Дмитрий Жмуро

Владимир Романюк

Павел Асовик

Алексей Ковалев

Андрей Кунцевич

Наталия Эйсмонт

Андрей Швед

Алексей Стук

Валентин Сукало

Валерий Калинкович

Андрей Забара

Жанна Скурдзюк

Юрий Кобец

Пётр Миклашевич

Наталия Карпович

Алла Бодак

Татьяна Бойко

Тадеуш Воронович

Станислав Данилюк

Лилия Козырева

Ольга Сергеева

Анатолий Тиковенко

Андрей Павлюченко

Константин Шулхан

Павел Легкий

Юрий Петрученя

Иван Эйсмонт

Александр Шепелев

Леонид Журавский

Александр Васильев

Сергей Калиновский

Александр Лосякин

Марина Рахманова

Александра Астрейко

Анатолий Васильев

Антон Кулак

Алексей Коврижкин

Павел Асовик

Александа Якунчихин

Дмитрий Петруша

Ольга Неборская

Иван Костян

Андрей Кривоносов

Викториря Дашкова

Алексей Пинчук

Игорь Романенок

Виктория Шабуня

Андрей Хомич

Сергей Геращенко

Светлана Воротинская

Михаил Юрченко

Екатерина Груда

Дмитрий Вишневский

Андерй Лагота

Максим Трусевич

Вера Головкова

Алексей Иршин

Александр Войтешко

Виталий Стасюкевич

Алексей Ковалев

Сергей Семенов

Артем Багрец

Анатолий Сивак

Дмитрий Шевцов

Олег Шуляковский

Андрей Гуржий

Кирилл Янишонок

Валерий Жук

Максим Рыженков

Леонид Заяц

Александр Турчин

Николай Шерстнов

Геннадий Соловьев

Леонид Крук

Сергей Гриб

Андрей Лиля