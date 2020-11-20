Ринкевич внес в "черный список" Латвии еще 26 политиков, чиновников и государственных пропагандистов Беларуси
Foto: LETA

Министр иностранных дел Эдгар Ринкевич принял решение на неопределенное время запретить вьезд в Латвию еще 26 гражданам Беларуси. Речь идет о ряде лиц, которые, как отмечает МИД Латвии, организовывали и поддерживали фальсификацию на прошедших в августе этого года выборах президента Беларуси, а после этого поддерживали методы силового подавления мирных протестов.

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МИД также поясняет, что данный список был составлен на основании решения правительства Латвии и после консультаций с министерствами иностранных дел Эстонии и Литвы. В него вошли министр информации Беларуси, министр спорта и туризма Беларуси и его заместитель, а также ряд чиновников из структур внутренних дел и юстиции, профсоюзов и СМИ, распространяющих государственную пропаганду.

Ранее Ринкевич уже включил в список нежелательных лиц для въезда в Латвию 101 гражданина Беларуси. В список, в частности попали президент страны, должностные лица белорусской Центральной избирательной комиссии, Министерства внутренних дел, Министерства юстиции, Генеральной прокуратуры, Комитета госбезопасности, Следственного комитета, Совета по безопасности, Госконтроля и Исполнительного комитета Минска.

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МИД президент Беларуси "черный список" Украины Эдгар Ринкевич
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