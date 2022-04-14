Ринкевич встретится в Риге с главой МИД Германии Бербок
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

На следующей неделе, 20 апреля, министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич ("Новое Единство") в ходе двустороннего визита примет главу МИД Германии Анналену Бербок. Затем состоится общая встреча глав МИД Германии стран Балтии, на которой будет обсуждаться военное вторжение России в Украину и ситуация с безопасностью в регионе.

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Во время визита в Латвию Анналена Бербок встретится с премьер-министром Кришьянисом Кариньшем ("Новое Единство") и директором Центра передового опыта стратегической коммуникации НАТО Янисом Сартсом.

Планируется, что в Риге состоится общая пресс-конференция министров иностранных дел Латвии и Германии. Позже, после обеда — пресс-конференция глав МИД Германии и всех стран Балтии.

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