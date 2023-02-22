Ринкевич выступит в ООН с обращением о поддержке Украины

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич сегодня и завтра в Нью-Йорке примет участие в организованных ООН мероприятиях, посвященных годовщине полномасштабного вторжения России в Украину. Об этом сообщает Министерство иностранных дел (МИД).

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23 февраля министр иностранных дел примет участие во внеочередной специальной сессии Генассамблеи ООН по Украине, на которой планируется принятие резолюции "Об основных принципах обеспечения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира в Украине".

Министр обратится к государствам-членам ООН с призывом противостоять агрессии и оказать всю необходимую поддержку Украине в борьбе за ее территорию и суверенитет. Ринкевич подчеркнет необходимость привлечения России к ответственности, призвав к созданию специального международного трибунала.

24 февраля Ринкевич выступит на заседании Совета безопасности ООН по Украине, где произнесет речь от имени стран Северной Европы и Балтии.

В ходе визита у министра запланированы встречи с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, руководством структуры ООН по гендерному равенству и защите прав женщин и международной кризисной группы, а также участие во встречах на уровне министров. Для обсуждения глобальных последствий российской агрессии в Украине Ринкевич встретится с послами стран-членов ООН в Нью-Йорке.